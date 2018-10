Hnutí SPD zpochybnilo volby, může ho to dostat na plzeňskou radnici

Hnutí ANO podalo stížnost na senátní volby na Rokycansku Hnutí ANO podalo k Nejvyššímu správnímu soudu (NSS) stížnost na senátní volby na Rokycansku. Lucie Groene, která tam za ANO jako nestraník kandidovala, se těsně nedostala do druhého kola voleb. Po soudu hnutí chce, aby prověřil, zda byly hlasy v senátním obvodu správně sečteny. Na Rokycansku byl nadměrný podíl neplatných hlasů. Platných hlasů bylo 92,56 procenta, což je nejméně ze všech senátních obvodů v ČR, řekla Groene. "Dnes jsme u NSS napadli výsledky voleb v obvodu Rokycany. Podle nás jsou tam jednoznačné indicie, že sčítání hlasů nemuselo proběhnout správně," řekla. V jedné obci podle ní bylo z odevzdaných hlasů platných jen necelých 68 procent. V oficiálních volebních výsledcích našlo ANO i další anomálie, které by měl soud prozkoumat, domnívá se Groene. Volby na Rokycansku vyhrál v druhém kole Pavel Karpíšek z ODS, který porazil dosavadní senátorku Miladu Emmerovou z ČSSD. V prvním kole přitom za prvním Karpíškem porazila druhá Emmerová Groene jen s rozdílem 252 hlasů a postoupila tak do druhého kola.

Zdroj: ČTK