Kollárova ulice v centru Plzně se mění, získá místo k setkávání

Objeví se na něm dřevěná platforma - dřevěné prvky, které bude možné využít k sezení, uspořádání koncertu nebo ke hrám. Lidé z iniciativy Kollárka jinak to vidí jako začátek cesty k tomu, aby se z ulice stalo živé, čisté a bezpečné místo. Plánují dokonce sjednotit vizuální styl reklam a vývěsních štítů v ulici.

„Už dneska má Kollárka image ulice plné umění. Jsou tady zavedené kluby, jako Zach’s Pub, Buena Vista Club nebo znovuotevřený klub Oko. To chceme dřevěnou platformou ještě posílit. Mělo by to být místo, které vytáhne umění a kulturu ven - do ulice,“ říká k tomu Jana Eismanová, jedna z místních obyvatelek a iniciátorka změn.

Dřevěné konstrukce budou na místě minimálně do konce roku.

Lidé by chtěli i více zeleně

Právě absence místa setkávání a zanedbaná veřejná prostranství místním obyvatelům podle průzkumu z roku 2016 vadí nejvíce. Postrádali také víc zeleně, což se ale brzy trochu zlepší vysazením několika stromů a v jižní části by jich časem mohlo přibýt až 20.

V následujících týdnech začnou obyvatelé a architekti jednat s podnikateli v ulici, jak zde omezit takzvaný vizuální smog. „Jednotlivé cedule a bannery přes sebe dnes křičí tak, že se v tom chodci nakonec ztratí. Kompromisní pravidla tak můžou pomoci všem,“ tvrdí urbanista Milan Brlík z organizace placemakers. cz, se kterou místní intenzivně spolupracují.

Dalším tématem je vyčistit Kollárku od nadbytečných sloupů, které překáží pěším na chodníku. Lampy mohou viset na převěsech mezi domy, dopravní značky se zase mohou sdružit po dvou na jeden sloupek.

Sobotní otevření dřevěné platformy bude za poslední dva roky už čtvrtou výraznou sousedskou akcí s cílem oživit Kollárovu ulici. Oficiální otevření je plánované na 17.30 hodin. Na programu je koncert kapely Lahoda a host nebo komentovaná prohlídka.