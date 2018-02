Nadměrné vozidlo na Klatovsku poškodilo železniční most, řidič ujel

Most auto poškodilo v době od 10.40 do 11.50 hodin. „Dosud neznámý řidič s nadrozměrným vozidlem nezjištěné značky jel ve směru od Klatov na Železnou Rudu. V Běšinech nerespektoval dopravní značku označující dovolenou výšku pro průjezd pod mostem,“ popsala policejní mluvčí Dana Ladmanová.

Náraz kolosu do viaduktu porušil statiku stavby, řidič ale po nehodě pokračoval v jízdě a událost neoznámil policii.

Na poškození mostu na trati Horažďovice - Domažlice upozornil strojvedoucí projíždějícího vlaku ve čtvrtek před polednem.

„Náraz automobilu vyhodil mostní konstrukci z ložisek, čímž došlo také k poškození železničního svršku. V úseku Běšiny - Nemilkov byl okamžitě zastaven provoz,“ uvedla Kateřina Šubová ze Správy železniční dopravní cesty (SŽDC).

Dále doplnila, že řidič automobilu si musel být vědom toho, že most poškodil. „Přesto ujel, nehodu nenahlásil a ohrozil tím bezpečnost železničního provozu. Takové narušení konstrukce se nedá dálkově diagnostikovat a jen díky pohotové reakci strojvedoucího bylo poškození včas odhaleno,“ upozornila Šubová.

Provoz přes železniční most v Běšinech by měl být obnoven dnes kolem 15. hodiny. Na snímku je patrné, že náraz pohnul kolejemi.

Opravy mostu začaly téměř okamžitě poté, co se na poškození přišlo. „Dnes dopoledne byla konstrukce vrácena do původní polohy a dokončují se práce na železničním svršku. Provoz trati obnovíme do 15. hodiny,“ upřesnila Šubová.

Do té doby jezdily v úseku Běšiny - Nemilkov náhradní autobusy. Silniční doprava pod mostem byla bez omezení.

SŽDC zatím celkové škody nevyčíslila. „Předpokládáme je ale v řádech statisíců korun,“ upozornila mluvčí Šubová.

Policisté dále zjišťují okolnosti dopravní nehody a prověřují, zda řidič nespáchal trestný čin. Šoféra žádají, aby se jim ozval a o spolupráci prosí i případné svědky nehody či řidiče, kteří místem projížděli a používají ve vozidlech kamery.

Lidé mohou své informace telefonovat na čísla 974 334 251 nebo 974 334 250.