Bývalé kino Hvězda se opravuje. Majitel ale tají, co z něj bude

„Úpravy by měly být hotové co nejdříve,“ řekla Simona Šnebergerová z firmy Waldemoore, která kino Hvězda vlastní. Kdy přesně by to mělo být, ale neuvedla.

Co vlastník s bývalým kinem zamýšlí, také není jasné. „Je to obchodní tajemství,“ tvrdí Šnebergerová. Před třemi lety ale nevyloučila, že by budovu zrekonstruovali pro multikulturní využití.

Mluvčí Úřadu městského obvodu Plzeň 3 Lucie Hůrková doplnila, že v roce 2015 bylo na úpravy Hvězdy vydáno stavební povolení.

Z projektové dokumentace podle ní vyplývá, že by měl zmizet krytý vstup, skleněné předprodejní haly a některé konstrukce uvnitř objektu. „Počítá se i s úpravou střešních plášťů, odvodněním střech či úpravou okenních otvorů proti další degradaci a chátrání,“ doplnila Hůrková.

Firma Waldemoore vlastní i objekt bývalého kino Elektra na Americké třídě. Tam se dnes již nepromítá, v prostoru jsou obchody a restaurace.

V kině Hvězda se naposledy promítalo v roce 1995. Do kinosálu se vešlo kolem 670 návštěvníků. Poté se prostory přeměnily na vietnamskou tržnici a v posledních letech se z Hvězdy stalo opuštěné chátrající místo.