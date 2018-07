Těžká tranzitní doprava na Rokycansku nesmí na starou pražskou silnici

Omezení se týká pouze tranzitní dopravy. Nákladní vozy, které míří například do velkých firem mezi Svojkovicemi a Volduchami, budou cestu přes Rokycany či z druhého směru využívat i nadále.

„Doufáme, že to přinese alespoň částečné omezení nákladní dopravy. V současné době jsou to určitě desítky někdy i stovky kamionů, které přes naší obec denně projedou. I kdyby to tedy bylo pouze deset až patnáct procent kamionů, které by se nám vyhnuly, bylo by to dobře,“ říká starosta Holoubkova Lukáš Fišer.

„Když chceme zakázat tranzit vozidel nad 12 tun, musíme pro ně mít objízdnou trasu. V tomto případě je evidentní, že objízdnou trasou je dálnice D5,“ uvedl letos v březnu náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro dopravu Pavel Čížek, když se o projektu na omezení tranzitní dopravy začalo opět jednat.

Kromě Rokycan nákladní auta a kamiony nemohou projíždět ani přes Svojkovice, Holoubkov, Mýto a Kařez.

Na zákaz průjezdu kamionů naváží i středočeské obce Cerhovice, Žebrák a Zdice. Obce nyní dojednávají povolení.

Už v roce 2013 chtěl tehdejší náměstek plzeňského hejtmana pro dopravu Václav Bauer osadit 400 zákazových značek pro kamiony od Ejpovic až po hranici Plzeňského a Středočeského kraje. Jenže nic z toho se nakonec neuskutečnilo.

Ejpovickým by v budoucnu měl ulevit obchvat, který odvede auta kolem průmyslové zóny u sjezdu z dálnice.

