V Plzni někdo hodil kámen na jedoucí vlak, rozbil okno a zranil pasažéra

Kámen rozbil boční okno v jednom ze dvou vagonů osobního vlaku směřujícího z Plzně do Kařízku na Rokycansku.

„Pachatel zaútočil na vlak v úterý kolem 18.40 hodin na Doubravce,“ uvedla mluvčí plzeňských policistů Veronika Hokrová.

V soupravě se v té době nacházelo 35 cestujících. Muž, který seděl v místě, kam kámen dopadl, byl lehce zraněn. Nevyžádal si ale lékařské ošetření, ani mu nevznikla jiná škoda.

Vlak zůstal stát v Doubravce až do 19.55, poté se i s rozbitým vagonem rozjel do konečné stanice v Kařízku a následně zpět do plzeňského depa, kde mu dnes poškozené okno vymění.

„Škodu jsme vyčíslili na šest tisíc korun,“ řekla mluvčí Českých drah Radka Pistoriusová.

Dvaadvacetiminutové zpoždění kvůli vandalovi a následnému vyšetřování nehody nabral také rychlík, který jel stejným směrem později.

Po útočníkovi policisté pátrají a pokud ho dopadnou, bude mu za poškození cizí věci a výtržnictví hrozit až dvouleté vězení.