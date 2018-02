Stromy na sídlišti v Plzni šly k zemi. Lidé si stěžovali, že jim stíní

Význam stromů Vzrostlý strom vyrobí takové množství kyslíku, že by teoreticky pokryl potřebu nejméně deseti lidí.

Stromy jsou filtrem škodlivých látek emitovaných do ovzduší především automobilovou dopravou. Vedle CO 2 , oxidů dusíku a přízemního ozónu pohlcují i jemný polétavý prach, který na sebe váže toxické látky a je zdrojem vážných onemocnění.

Studie prováděná ve Velké Británii prokázala, že vysazováním stromů ve městech lze snížit znečištění ovzduší polétavým prachem až o čtvrtinu.

Je-li vzrostlý strom dobře zásoben vodou, odpaří jí za den až 400 litrů. Nejenže tím vyrovnává teplotní výkyvy, ale také přirozeně doplňuje vzdušnou vlhkost, která je v městském prostředí až o třetinu nižší než ve volné krajině. Zelené plochy také zachycují srážkovou vodu, která jinak bez užitku odtéká kanalizací. Předcházejí tím vzniku povodní.

