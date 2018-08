Plzeňský hejtman Bernard má problém, nepodal včas majetkové přiznání

Hejtman měl do registru, který spadá pod ministerstvo spravedlnosti, podat přiznání za rok 2017 do 30. června letošního roku.

Stalo se to ale až minulý čtvrtek po tom, co jej na to upozornil server Seznamzpravy.cz.

Za loňský rok přitom hejtman neuvedl nabytí zemědělské půdy. Za prohřešek Bernardovi hrozí pokuta až 50 tisíc korun.

„Myslel jsem si, že když nemám žádné vedlejší příjmy, přiznání nemusí vyplňovat. Zapomněl jsem tedy vyplnit, že jsem neměl vedlejší příjmy,“ vysvětluje hejtman Josef Bernard.

Hejtman se přiznal, že zapomněl zapsat zděděné pole

Přiznal ale, že opomenutí bylo ještě jedno. Loni v úvodním přiznání k září 2017 totiž neuvedl pole v Lešišově.

„Jsou to necelé tři tisíce metrů čtverečních orné půdy na Šumavě, které mají hodnotu asi sto tisíc korun. Zrovna v srpnu toho roku jsme to zdědil. Přiznání jsme vyplňoval v té době a vůbec mně nedošlo, že bych to tam měl také uvést,“ konstatoval Bernard.

V souvislosti s hejtmanovým majetkovým přiznání se objevily spekulace, že do přiznání neuvedl také odkup zahrady, kterou získal s manželkou v Nebílovském Borku.

Pozemek ale nabyl až letos v lednu. „To se tam letos uvádět nemá, až příští rok,“ řekl hejtman.

Josef Bernard tvrdí, že se nemá problém s tím, že by pochybení mohla provázet finanční sankce. „Když dostanu pokutu, tak ji prostě zaplatím,“ sdělil hejtman.