Nová výstava v jízdárně ve Světcích láká na hrdiny z večerníčku Krysáci

„Chtěli jsme tu mít výstavu i pro lidi, kteří by sem jen za historií nepřijeli. Zároveň jsme si říkali, že v červnu by to mohly školy spojit s výletem. Večerníček je velmi populární a máme zatím skvělé ohlasy,“ vysvětluje kastelán jízdárny ve Světcích Pavel Voltr.

Na výstavě jsou k vidění dokonce celé scény, v nichž figurují nejen hlavní hrdinové, krysáci Hubert, Hodan a Eda, ale také další postavy, jako jsou třeba ježek Punčoška nebo šváb Ďoďo.

Návštěvníci se navíc dozvědí, jak celý večerníček vznikal – od nápadu, přes výrobu loutek a rekvizit až po samotné natáčení. To v tomto případě probíhalo klasickou filmovou animací.

„To znamená, že se při natáčení postupně polohují loutky a jejich končetiny a výsledek se vždy vyfotí. K natočení jedné vteřiny animovaného filmu je zapotřebí, aby vzniklo pětadvacet takových fotek. Každá epizoda má skoro osm minut. Zkuste si spočítat, kolik takových snímků je zapotřebí,“ píší autoři výstavy na jednom z panelů.

Většinou se při natáčení nehýbe pouze jedna z loutek, ale více věcí najednou, někdy současně, někdy v závislosti na sobě. K tomu se také často musí v záběru hýbat kamerou, anebo s ní jezdit.

„A to už je pěkná dřina, ke které je třeba hodně trpělivosti a opatrnosti,“ stojí v textu k výstavě.

Jízdárna, která prochází postupnou rekonstrukcí, je v novodobé historii letos častěji přístupná. „Rádi bychom, aby v červenci a srpnu bylo otevřeno od úterý do neděle. Lidé budou moci spojit výstavu s návštěvou historických prostor,“ prozrazuje kastelán.

Na návštěvníky čeká i další novinka. Tou jsou nově zařízené stáje, kde měl rod Windischgrätzů ustájené své koně.

„Před rokem tady filmaři natáčeli dvoudílnou sérii o Marii Terezii. Postavili boxíky na místě, kde se nacházely původně. Na konci nabídli městu, že mu vybavení zdarma přenechají. Teď se snažíme shánět další věci, jako jsou třeba jezdecké boty, sedla nebo vědro na vodu,“ dodává kastelán.