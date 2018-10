Recidivista dostal pět let za honičku s policií, při níž zemřela dívka

„Opakovaně řídil pod vlivem návykových látek,“ zdůvodnil výši trestu soudce Eduard Wipplinger.

Za usmrcení z nedbalosti a těžké ublížení na zdraví z nedbalosti hrozilo Manychovi až šest let vězení.

Kromě pobytu ve vězení s ostrahou dostal také osmiletý zákaz řízení a dále musí zdravotní pojišťovně uhradit téměř 200 tisíc korun.

Jiří Manych se dnešního líčení nezúčastnil. Verdikt je pravomocný. On i žalobce mohou proti rozsudku do dvou měsíců podat dovolání k Nejvyššímu soudu.

Verdikt si v soudní síni vyslechl otec dívky, která při nehodě zahynula. „Vzhledem k tomu, že mohl dostat maximálně šest let, jsem s výší trestu spokojený. Obecně je ale výše trestu v České republice za tento trestný čin nízká,“ řekl po vyhášení rozsudku otec zemřelé dívky.

Tragická nehoda se stala 28. prosince 2013. Jiří Manych, který tehdy měl zákaz řízení a v krvi stopy po pervitinu, ujel bez zaplacení z čerpací stanice v plzeňské čtvrti Křimice.

Když jej policisté chtěli zastavit, ujížděl jim. Na silnici mezi Plzní a Vejprnicemi naboural do protijedoucího vozidla. Jeho čtyřiadvacetiletá přítelkyně Veronika na místě zemřela.

Plzeňský krajský soud se případem zabýval před třemi roky. Tehdy obžalovanému vyměřil pět a půl roku vězení. Bylo to už 26. Manychovo odsouzení. Jenže recidivista se odvolal a soud mu trest zkrátil na pět let.

Manych se pak s dovoláním obrátil na Nejvyšší soud, který předchozí rozsudek zrušil. Dospěl k závěru, že je nutné detailně prozkoumat, jaký podíl na nehodě měl řidič, který se k nehodě připletl náhodou a vyjel z vedlejší silnice. Dále odborníci zkoumali, zda by se kolizi dalo předejít, pokud by Manych reagoval brzděním, nikoliv přejetím do levého pruhu.

Podle nového revizního posudku jel obžalovaný rychlostí nejméně 102 kilometrů za hodinu. Podle znalců vozidlo, které mu vjelo z vedlejší silnice do cesty, žádný podíl na nehodě nemá. Na hlavní silnici vjelo v dostatečné vzdálenosti od prchajícího Manycha. Pokud by brzdil, srážka by se nestala. On se ale rozhodl auto předjet. Dostal smyk a srazil se s protijedoucím vozidlem.

Manychovi letos v září skončil čtyřicetiměsíční trest vězení za to, že v osudný den ujel od benzinky bez zaplacení. Trest se vztahoval i k jeho další majetkové trestné činnosti, kterou spáchal v Praze a jižních Čechách.

Obžalovaný již dříve u soudu tvrdil, že v den, kdy se stala tragická nehoda, se s Veronikou předem rozhodli, že natankují a ujedou bez zaplacení. Proto ještě před vjezdem na čerpací stanici sundali ze Škody Felicie registrační značky. Prý jen chtěli dojet domů do Jižních Čech, ale protože nakoupili vánoční dárky, už jim nezbyly peníze na naftu.

Honička s policií skončila smrtí mladé ženy (29. prosince 2013)