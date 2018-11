Ústavní soud odmítl stížnost podnikatele, kterému univerzita vzala titul

Senát ústavního soudu (ÚS) dospěl při posuzování stížnosti podnikatele Jana Harangozza k závěru, že je zjevně neopodstatněná, a odmítl ji. Proti tomuto rozhodnutí už neexistuje odvolání.

Harangozzo si stěžoval u ÚS na to, že bylo v jeho neprospěch porušeno právo na spravedlivý proces a byl prolomen princip právní jistoty. Nejprve Krajský soud v Plzni a pak i Nejvyšší správní soud odmítly jeho žalobu, kterou se domáhal, aby Západočeská univerzita v Plzni zrušila verdikt o odebrání magisterského diplomu.

„Ústavní soud neshledal žádné porušení stěžovatelových základních práv,“ uvedl nyní v odůvodnění verdiktu předseda senátu ÚS Jan Musil, který se případem zabýval.

Už v roce 2016 Nejvyšší správní soud rozhodl, že vysokoškolský diplom je osvědčení, které může rektor zrušit, pokud byl diplom vydaný v rozporu se zákonem. V tomto případě se vše točí kolem toho, že obvykle pětileté studium zvládl Harangozzo za pouhé dva měsíce.

V odůvodnění verdiktu ÚS je mimo jiné uvedeno, že celková doba magisterského studia činila v tomto případě pouhé dva měsíce a dva dny, konkrétně od 10. června 2005 do 23. srpna 2005. Dobu trvání studia žalovaná univerzita považovala za nejtěžší věcnou vadu, která vyvrátila dobrou víru žalobce v to, že studoval řádně.

V rozsudku ÚS uvádí, že studium žalobce probíhalo od počátku nestandardním způsobem. „Žalobce byl přijat ke studiu mimo běžné přijímací řízení, a to rozhodnutím děkana Milana Kindla, jímž byl zařazen do 5. ročníku studia a na základě potvrzení o vykonaných zkouškách mu byly uznány všechny zkoušky z předchozího studia,“ uvádí dále spis.

Advokát řekl, že nevyčerpali všechny možnosti českého práva

Z rozhodnutí děkana však podle závěru ÚS nejsou zřejmé konkrétní informace o předchozích studiích žalobce a potvrzení o vykonaných zkouškách není založeno ve spise.

Plnění studijních povinností žalobce univerzita vyhodnotila jako zcela nedostatečné. Harangozzo podle školy nezískal žádný zápočet a nesložil žádnou postupovou zkoušku.

Tvrzení, že si podnikatel splnil studijní povinnosti na Právnické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě, označila plzeňská univerzita za křivé, neboť bylo v průběhu dokazování u soudu jednoznačně vyvráceno.

Harangozzův advokát Radek Ondruš řekl iDNES.cz v reakci na verdikt ústavních soudců, že v této kauze chce vyčerpat všechny zákonné možnosti.

„Zatím to byla jedna z možných cest. Diplom nebyl zrušený proto, že by klient zkoušky neudělal, ale že to údajně neprokázal. My jsme tvrdili, že zákon neumožňuje rušit diplomy pět let zpátky. Když teď je řečeno, že se může jít o roky zpět, tak doložíme už uznané zkoušky. A požádáme o vydání diplomu,“ nastínil advokát Ondruš.

Jan Harangozzo byl prvním z deseti posluchačů, u kterých Západočeská univerzita chtěla po provalení aféry s rychlostudenty na právnické fakultě odebírat vysokoškolské tituly. Ta vypukla v roce 2009 a právnické fakultě jeden čas hrozilo i odebrání akreditace.