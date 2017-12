Rekordní investice Plzně. Peníze půjdou na autobusový terminál i bazén

Rozdíl město pokryje penězi z fondu rezerv a rozvoje a z fondu na spolufinancování dotovaných projektů.

K nejvýznamnějším stavebním akcím financovaným z rozpočtu bude v roce 2018 patřit vybudování autobusového terminálu u hlavního nádraží v Plzni, stavba domu pro seniory ve Chvojkových lomech nebo první etapa modernizace bazénu Slovany, dokončení tréninkové haly TJ Lokomotiva a zřizování dalších komunitních bytů například v ulici U Jam.

ROZPOČET Příjmy 5,7 mld.





Výdaje 6,848 mld. Na stavební investice celkem 1,891 mld. - aut. terminál 152 mil. (dotace 100 mil.) - dům pro seniory 102 mil. - park Dronet 50 mil. - dokončení haly TJ Lokomotiva 112 mil. - příprava soc. bytů v Zátiší 30 mil. - komunitní byty 22 mil. - obnova bazénu Slovany 52 mil. - budování stezek 50 mil. - dokončení rek. Dlouhé ulice 85 mil.

Celkový nárůst rozpočtu, který je ve srovnání s minulými roky nejvyšší, je daný změnou systému rozdělování daní od začátku roku 2018 a vyššími příjmy z daní fyzických osob. Vysoká částka na investice je důsledek toho, že město v minulých letech shromažďovalo peníze ve svých fondech a investovalo méně.

Ekonomický náměstek primátora Pavel Kotas z ČSSD rozpočet považuje za prorůstový. Zástupce opoziční TOP 09 Michal Vozobule jej nicméně před projednáváním označil za rozpočet typický pro rok, kdy se konají komunální volby a vedení města se potřebuje dobře prezentovat a hodně slibuje.

Pavel Kotas zdůrazňoval, že na kapitálové výdaje, tedy investice, má město připraveno celkem 2,25 miliardy. Z toho na stavby půjde bezmála 1,9 miliardy. „Investice nám rostou. Sumu přes dvě miliardy korun jsme měli na tyto účely snad naposledy v roce 2014, ale s dotacemi. Nyní to máme až na výjimky bez dotací. Město masivně investuje,“ uvedl Kotas.

Michal Vozobule se ovšem domnívá, že v rozpočtu jsou sporné akce, kterými se koalice snaží na poslední chvíli splnit své sliby. „Například odbor kultury má dostat 3,5 milionu, aby vznikla městská tržnice v areálu depa. V hale, kde je kavárna, má vzniknout ulička s krámky,“ řekl.

Vozobule upozornil, že plán města může kolidovat s tím, že provozovatel oblíbených farmářských trhů na náměstí Republiky by je chtěl už pořádat každý týden. Vozobule také připomíná, že se zvyšují například výdaje na městskou policii.

„Je to 220 milionů. Skáče to o dvacet milionů ročně,“ konstatoval. Vozobule prohlásil, že celkově rozpočet odpovídá stylu: Po nás potopa.

To Pavel Kotas rezolutně odmítl. „Není to vůbec pravda. Máme na účtech miliardu na dotované investice. Kolem 1,6 miliardy jsme měli na investice, které začnou v roce 2018. Do budoucna máme prostor na investice minimálně miliardy ročně,“ řekl Kotas.

Náměstek také zdůraznil, že Plzeň je na tom dobře z hlediska zadlužení. „Splátka úvěru od Evropské investiční banky je 195 milionů ročně. Je to podobné, jako by člověk při platu 25 tisíc měsíčně splácel 875 korun,“ sdělil. Doplnil, že celkově závazky města klesly pod 1,8 miliardy korun.