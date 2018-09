Do Loosových interiérů v Plzni by se mohlo stěhovat muzeum generála Pattona

Zároveň by na Klatovské 19 měl vzniknout prostor věnovaný dílu význačného architekta Adolfa Loose.

Dům, který naposledy sloužil jako sídlo vojenské správy, převzalo město od armády už v roce 2005 a dosud jej nedokázalo využít. Muselo proto dokonce státu zaplatit pokutu více než čtyři miliony korun.

Vedení Plzně teď ohlásilo, že se hnulo z místa. Zřejmě již v příštím roce padne rozhodnutí o zahájení rekonstrukce a úprav. Cena je odhadovaná na zhruba sto milionů korun.

Náměstek primátora Martin Baxa řekl, že podle architektonického návrhu má být dokonce využitý i sklep budovy.

„Měl by tam vzniknout jakýsi bunkr, který by imitoval Plzeň v době náletů za války. Ten dům by se tedy měl zrekonstruovat od sklepa po půdu,“ řekl Baxa.

Radnice zatím zvažuje, že v domě vznikne sídlo společnosti Plzeň - Turismus.

„Nicméně hlavní část - přízemí a dvě patra - by byla vyhrazena Loosovým interiérům a připomenutí generála Pattona. Předpokládá se, že by se využil i dvůr, kde by byla otevřená expozice s vojenskou technikou. Působilo by to moderním interaktivním dojmem,“ uvedl Baxa.

Část budovy věnovaná architektu Adolfu Loosovi nemá mít charakter archivní nebo muzejní.

„Počítá se s informačním centrem o Loosovi. Součástí bude prostor s knihovnou. Z hlediska Loosových interiérů v Plzni by se mělo jednat o centrální místo, kdy by se prodávaly vstupenky do všech expozicí připomínajících architektovo dílo,“ sdělil Baxa.

Náměstek nepředpokládá, že by se dům po úpravách podařilo otevřít už v roce 2020.

V domě na Klatovské 19 původně bydlela rodina továrníka Hugo Semlera. Ta však musela uprchnout před nacisty a za války pak v budově sídlilo německé velitelství wehrmachtu.

Loosův interiér v domě nebývá běžně přístupný. Příležitost si jej prohlédnout byla o víkendu a další možnost je plánovaná na dny 27. a 28. října.

Vstupenky v ceně 50 korun je nutné zakoupit předem v informačním centru vedle radnice na náměstí Republiky nebo on-line prostřednictvím webu Adolf Loos Plzeň.