Pekelný ostrov ozdobí slavní Uriah Heep, Harlej zahraje s orchestrem

Chybět nebudou ani novinky. Tou největší je rozšíření festivalového areálu. „Letošním tématem akce bude pekelná pláž u řeky Radbuzy, díky které vznikne klidnější zákoutí festivalu. I tento rok budou k dispozici sprchy, stanice pro dobíjení telefonů, úschovna nebo bankomat,“ prozrazuje za pořádající agenturu Jan Halík. Přibude také počet míst k parkování.

Stejně jako v předchozích letech mohou zájemci už ve čtvrtek navštívit warm up party pro nedočkavé. Ta je atraktivní nejen svým programem, ale také faktem, že vstupné je zdarma.

Návštěvníci navíc mají možnost si již ve čtvrtek vyměnit své vstupenky za ID pásky a vyhnout se tak pátečnímu návalu. Také si mohou zajistit dobrá místa na parkovišti i ve stanovém městečku.

Stalo se tradicí, že největší hvězdou festivalu bývá jedna britská legenda. A výjimkou nebude ani letošní ročník. Po kapelách Slade, Smokie, Nazareth a The Sweet na akci zahrají Uriah Heep, které patří k nejslavnějším skupinám světového rocku.

Formace je známá takovými hity, jako jsou Easy Livin´, Lady in Black, Gypsy nebo Sweet Lorraine. Kapela má Českou republiku ve velké oblibě a velmi ráda tady hraje. I díky tomu, že zpěvák Bernie Shaw má k naší zemi vřelý vztah. Pochází totiž odtud jeho manželka.

Speciální vystoupení si pro fanoušky na Pekelném ostrově připravila skupina Harlej. Ta patří k nejoblíbenějším domácím rockovým skupinám. Svoji historii píše od roku 1995.

V roce 2006 vystřídal Vláďu Šafránka na pozici zpěváka Tomáš Hrbáček. A skupina šlape i nadále naplno. V Holýšově ji doprovodí symfonický orchestr pod vedením Oty Balage.

Program Čtvrtek - Warming up večírek: 16.00 - 17.20 Rockbeton & The Mörtels

17.50 - 19.10 Kabát Revival Plzeň

19.40 - 21.00 Tlustá Berta

21:30 - 22:50 Totální nasazení

Pátek - Hit reality stage 15.00 - 15.40 Septic people

16.50 - 17.50 Krucipüsk

19.10 - 20.10 Turbo

21.30 - 22.30 Doga

23.50 - 00.50 Walda Gang Budweiser Budvar stage 15.40 - 16.40 Komunál

18.00 - 19.00 Trautenberk

20.20 - 21.20 Vypsaná Fixa

22.40 - 23.40 Arakain & Lucie Bílá

01.00 - 02.00 Dymytry Sobota - Hit reality stage 12.30 - 13.20 Interloud

14.10 - 15.10 Banjo band Ivana Mládka

16.30 - 17.30 Horkýže slíže

18.50 - 19.50 Traktor

21.20 - 22.20 Rybičky 48

24.00 - 01.15 Harlej + symf. orchestr Budweiser Budvar stage 13.20 - 14.10 Kern

15.20 - 16.20 DeBill Heads

17.40 - 18.40 Alkehol

20.00 - 21.10 Uriah Heep

22.30 - 23.50 Chinaski

01.20 - 02.00 Aušus

Půjde o jediné takové spojení kapely a smyčců pod širým nebem na open air festivalu. „Pro náš festival je velká prestiž, že se Harlej rozhodl zrovna pro nás. Bude to zcela originální podání jejich hitů. Harlej se symfoniky by měl být vyvrcholením sobotního programu,“ uvádí Jan Halík.

Velmi zajímavé spojení přinese i koncert metalové kapely Arakain se zpěvačkou Lucií Bílou. Ta se před několika lety vrátila ke svým hardrockovým začátkům a i letos pokračuje ve vystupování s jednou z nejlepších formací tuzemské tvrdší muziky.

Plzeňský kraj bývá často považován za region zaslíbený rocku. Zpěvák Arakainu Jan Toužimský s tím plně souhlasí.

„Hrajeme tu opravdu hodně rádi. Tenhle region vždycky dobře fungoval. Měl jsem z toho vždy radost. Hrajeme tu často, hlavně v plzeňské Šeříkovce. Ten sál je asi zajetý na tuhle muziku. Nebo nám to tam prostě sedí. Pokaždé nás to baví. Panuje tu rachotící energická atmosféra. Do Plzeňského kraje se vždycky rádi vracíme. Je pro rock přímo stavěný,“ myslí si Toužimský.

Stále větší popularitu má kapela Rybičky 48. Hned od začátku svého působení v roce 2002 na sebe strhávala velkou pozornost svéráznou kombinací punku a popu. Na svém kontě má řadu cen a také úspěch v podobě pozice předkapely slavných Offspring.

Na Pekelném ostrově nebudou chybět ani skupiny Vypsaná Fixa, Kern, Dymytry, Doga, Komunál, Alkehol nebo Traktor.

Chinaski vystoupí v nové sestavě

Fanoušci se mohou těšit i na jednu z nejpopulárnějších českých skupin Chinaski. Ta má za sebou poměrně hektické období. Jeho součástí bylo úspěšné klubové turné s názvem Není nám do pláče. Hlavně ale bylo třeba zapracovat do kapely nové hudebníky. Z původní sestavy zůstali pouze dva členové - zpěvák Michal Malátný a kytarista František Táborský.

„Noví spoluhráči jsou hudebníci, se kterými jsme si v průběhu posledních let padli do oka a do ucha,“ podotýká Michal Malátný.



Otevírací doba areálu Pekelného ostrova je v pátek od 14:00 do 02:00, v sobotu od 12:00 do 02:00. Po skončení hlavního programu následuje vždy afterparty v nonstop baru před areálem.