Připravovali vraždu vychovatele, tři chovanci ústavu půjdou do vězení

Tři chovanci ve věku od šestnácti do sedmnácti let se loni rozhodli, že se zbaví jednoho z vychovatelů. Jejich cílem bylo utéct ze zařízení kvůli předchozím průšvihům.

Plánovali, že muže vylákají do koupelny odloučeného zařízení Medvědí kámen v areálu bývalé pohraniční roty u obce Rybník na Domažlicku, kde byli na terapiích mladíci s drogovými zkušenostmi, a tam ho ubodají kuchyňským nožem.

Plán jim ale nevyšel. Po činu ze zařízení utekli. Policisté je dopadli a od loňského září je trojice ve vazbě.

V červnu mladistvé delikventy poslal do vězení Krajský soud v Plzni. Přesnou výši trestů nezveřejnil s tím, že to je možné až v okamžiku, kdy je verdikt pravomocný. Jenže ten právní moci nenabyl, všichni tři obžalovaní se proti němu odvolali.

Věcí se proto dnes zabýval Vrchní soud v Praze, který původní rozsudek zrušil. „Obvinění byli shledáni vinnými zvlášť závažným proviněním vraždy ve stadiu přípravy,“ citovala mluvčí Vrchního soudu v Praze Simona Heranová.

Po odpykání trestu bude následovat protitoxikomanická léčba

Mladíka, který byl podle spisu organizátorem činu, soudci s definitivní platností poslali do vězení na 24 měsíců a navíc musí podstoupit protitoxikomanické léčení v ústavu.

Jeho dva parťáci vyvázli s tresty v délce 17 měsíců a také mají po jejich odpykání nařízené ústavní léčení. Mladíkům přitom hrozilo až pět let vězení.

Na vražedném plánu se podíleli tím, že jeden z nich ukradl nůž, druhý měl do koupelny vylákat po večerce vychovatele.

Ve srovnání s tresty, které jim za stejný čin vyměřili v červnu soudci v Plzni, jsou ty pravomocné ve všech třech případech nižší.

Trojice plánovala vraždu vychovatele. (9. dubna 2018)

Původní plán madíků byl jednoduchý. Jeden měl předstírat zvracení v koupelně. Počítali, že se vychovatel k němu skloní a v tom okamžiku na něj další zaútočí nožem. Bodnutí měla směřovat do krku. Předpokládali, že muže ubodají. Tak se dostanou ke klíčkům od jeho auta. Mrtvolu pak chtěli naložit do kufru auta a vozidlem ujet. Plánovali, že tělo hodí do vodní nádrže.

Bodání dokonce trénovali na matraci. Plánovaný útok jim ale nevyšel, vychovatel se totiž zachoval jinak, než předpokládali. Trojice pak z ústavu utekla.

Ještě v areálu terapeutického zařízení se mladíci snažili vniknout do zaparkovaného osobního auta, ale když rozbili boční okno, spustil se alarm.

Odešli tedy do obce Rybník, kde ukradli jízdní kola, a pak se vloupali do chatky.Tam je také policisté zadrželi.

Poté, co se objevila informace o plánované vraždě zaměstnance výchovného ústavu, vyšlo najevo, že zařízení v Hostouni má dlouhodobé problémy s útěky a kriminálním chování svěřenců. Situací v ústavech se zabývalo i ministerstvo školství.

Policie přivádí chovance k rozhodování o vazbě. (13. září 2017)