Horská střediska na Šumavě očekávají nápor turistů s voličskými průkazy

Při prvních přímých prezidentských volbách před pěti lety vzali lyžaři s voličskými průkazy ztečí některé šumavské volební místnosti. Zažila to například Horská Kvilda.

Prezidenta tam volilo třikrát víc lidí, než kolik je v obci voličů. Seznam se rozrostl na 75 jmen, komise vydala 58 obálek. Ve druhém kole za hezkého počasí seznam nabobtnal na 177 jmen, komise vydala 162 obálek.

Podle zapisovatele tamní volební komise Daniela Kaifera je nyní v obci asi 54 voličů. „Jsou lidé, kteří speciálně chtějí jít volit na hory. Stalo se nám to i při sněmovních volbách, že přijeli schválně kvůli tomu,“ řekl ČTK. Volební komise proto dostala ze statistického úřadu hlasovací lístky pro místní voliče a také zásobu pro případné turisty s volebními průkazy.

I do dalšího oblíbeného šumavského střediska, kterým je Železná Ruda, dorazilo před pěti lety mnoho lidí s voličskými průkazy. Zatímco v prvním kole komise vydala voličům 851 obálek, ve druhém už 1 214. „Nebojím se, že by lístky došly. U nás je celkem běžné, že volí lidé s voličskými průkazy,“ řekl místostarosta Milan Kříž.

Před letošními prezidentskými volbami byl v kraji zájem o voličské průkazy větší než před kterýmikoliv volbami v minulosti. Potvrdil to vedoucí odboru správních činností plzeňského magistrátu Roman Matoušek.

„Počítám, že se dostaneme přes 1 500 vydaných voličských průkazů. Bude to nejvíc, co jsme kdy vydali,“ uvedl ve středu Matoušek s tím, že někteří zájemci si berou průkazy na obě kola prezidentské volby.

Horská střediska jsou na příval voličů připravena

Starosta šumavských Hartmanic Pavel Valdman řekl, že velký zájem o voličské průkazy je i u nich. „Hodně našich lidí naopak bude v době voleb pryč. U nás na úřadě je vidět, že lidi volit chtějí. Na podzimní parlamentní volby jsme vydali dva průkazy, na prezidentské už dvacet,“ popsal starosta Valdman.

Prášilský starosta Libor Pospíšil uvedl, že po minulé volbě prezidenta jsou připraveni, že k nim může zamířit více voličů. „Nejen sportovci, ale i návštěvníci Šumavy tehdy využili hezkého počasí a volili u nás. Počítáme s tím,“ potvrzuje Pospíšil.

Pokud by i přes tyto přípravy došly v některé z volebních místností hlasovací lístky, podle Jana Nového z krajského úřadu je řešení jednoduché. „Obce, které to už zažily, si zásobu lístků udělaly. Kdyby i přesto bylo někde zle, mohou dojet na vedlejší obecní úřad, do obce s rozšířenou působností, pro další lístky. Ty jsou všude stejné,“ vysvětlil Jan Nový.