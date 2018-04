Rodina ubodané knihovnice z Horní Břízy stáhla žalobu na vraha i léčebnu

Žalobu podával před rokem k soudu advokát rodiny Jaroslav Svejkovský. Dnes informoval o tom, že rodina žalobu stáhla.

„I přes nesmírně obtížnou situaci, ve které se rodina nacházela, pozůstalí po vraždě vyvinuli veškeré možné úsilí k tomu, aby zjistili příčinu tragické události. Snahou rodiny bylo zabránit, aby se podobná situace opakovala v budoucnu. K tomu pozůstalí využili všechny jim dostupné právní nástroje včetně žaloby,“ uvedl advokát Svejkovský.

I když v žalobě rodina musela svoji citovou újmu vyčíslovat v penězích, podle advokáta peníze nebyly motivací. Chtěli především objasnit okolnosti, za kterých byl pacient propuštěn a možné spojení mezi propuštěním z péče a vraždou samotnou.

Na podnět pozůstalých se postupem nemocnice a jejích lékařů zabývalo ministerstvo zdravotnictví, Krajský úřad Plzeňského kraje i Česká lékařská komora.

„Během rozhodování se ukázalo, že v systému při propouštění takto nebezpečných pacientů jsou velmi výrazné nedostatky, které mohou vést k podobným fatálním následkům. Žádná z institucí neshledala, že by postup nemocnice, ač sporný, byl v přímém rozporu se zákonnou úpravou,“ vysvětlil Svejkovský.

V březnu rodina obdržela rozhodnutí Čestné rady České lékařské komory (ČLK) v poslední možné instanci, kterou Disciplinární řád komory dovoluje.

„Toto rozhodnutí však potvrdilo předchozí verdikt Revizní komise Okresního shromáždění ČLK o nezahájení disciplinárního řízení s lékařem, který Vlastislava A. propustil. Za těchto okolností je pro rodinu téměř nemožné dokázat, že propuštění vedlo přímou příčinnou souvislostí k vraždě,“ doplnil advokát.

Podle českého práva by právě rodina musela tyto okolnosti u soudu dokázat, pokud chtěla ve sporu uspět.

Rodina zavražděné Hany B. došla k přesvědčení, že pokračovat v soudním řízení by nebylo dále snesitelné. Znamenalo by velmi bolestné výslechy, protože by se především dokazovala intenzita citové újmy.

Schizofrenik Vlastislav A., který ženu v knihovně ubodal 25. května 2015, před soudem tvrdil, že ho k činu naváděl hlas a navíc prý měl v hlavě odposlouchávací zařízení. Nakonec nebyl souzen za vraždu, ale soud mu nařídil zabezpečovací detenci - tedy pobyt v psychiatrickém zařízení, které je uvnitř věznice a je střeženo vězeňskou službou.

