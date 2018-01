Plzeň počtvrté zdolala Spartu, dvakrát se trefil Mertl

Spartu tak Plzeň zdolala i ve čtvrtém utkání základní části.

„Je vidět, že Plzeňáci hrají v pohodě. Předvádí bruslivý, nátlakový hokej, musíme jim pogratulovat. Ale my jsme nebyli o tolik horší,“ uvedl po utkání 44. kola extraligy forvard Michal Řepík, poslední zvučná posila Sparty, který se do týmu vrátil po angažmá ve Slovanu Bratislava.

Třemi body za dvě branky a asistenci se blýskl nejlepší střelec soutěže Tomáš Mertl. Nejprve v polovině utkání srovnával na 1:1 v přesilovce 5 na 3, v závěru pak rozhodl gólem do opuštěné domácí branky. „Bylo poznat, že Sparta bojuje o každý bod. Začátek od nás nebyl vůbec dobrý, vlítli na nás, byli motivovaní. Dostali jsme v první třetině naštěstí jen jeden gól,“ řekl Mertl.

Spartu poslal do vedení šikovnou tečí Pech. Jenže zlom přišel zkraje druhé třetiny, kdy Plzeň zvládla 82 vteřin dlouhé oslabení o dva hráče. „Sami jsme si to tou přesilovkou pokazili. Naopak oni ve stejné výhodě vyrovnali,“ litoval Řepík.

Co víc, když Mertl z mezikruží po rychlé kombinaci ranou nad lapačku brankáře Aittokallia vyrovnal, hned o 44 vteřin později Škoda udeřila i v klasické převaze. A ještě po krásnější akci – Kratěna posunul puk na Mertla, který předložil Kracíkovi puk před prázdnou branku.

„To se povedlo. Za takovou nahrávku jsem vděčný, moc takhle snadných branek člověk nedává. Hned jsem také Mertlíkovi děkoval,“ pousmál se Jaroslav Kracík. A Mertl přidal: „Tohle s nimi muselo zamávat. Oslabení jsme předtím sehráli výborně, moc šancí neměli. Dalo nám to křídla a zvedlo nás to.“

Přesto se Sparta ještě vrátila do zápasu, ve 33. minutě po Formanově průniku zakončil do odkryté části branky Klimek. Hrál se útočný hokej, v další početní převaze plzeňský gólman Svoboda lapil střelu Buchteleho z mezikruží, Aittokallio na druhé straně vychytal brejk Indráka. Jenže na začátku třetí části finskému gólmanovi propadla do sítě střela Jonese z velkého úhlu. „Byl to smolný gól. Podali jsme dobrý výkon, ale na Plzni je vidět ten lauf,“ všiml si útočník Miroslav Forman.

Tahle trefa byla nakonec vítězná, v závěru při power-play podtrhl výsledek 29. brankou v sezoně Mertl.

Hned zítra lídr z Plzně hostí Mladou Boleslav.