Nová vyhláška sníží počet heren v Plzni, má jich být nejvíce sto

Kromě vyhlášky, která vstoupí v platnost na začátku roku 2018, by se měly v příštím roce projevit i důsledky zákona o regulaci hazardu. Ten například zakazuje hrací zařízení v restauracích. Povoluje je pouze v hernách s minimálně patnácti přístroji.

Samotná městská vyhláška předpokládá, že počet adres, kde budou povolené herny, klesne z nynějších zhruba 120 těsně pod stovku.

Někteří opoziční zastupitelé to pokládají za promarněnou příležitost omezit počet heren výrazněji. Upozorňují také, že radnice nedala na doporučení Policie ČR nepovolovat herny v oblastech se zvýšenou mírou kriminality a přestupků proti pořádku.

Primátor Martin Zrzavecký z ČSSD řekl, že hlavním kritériem pro regulaci heren je nyní podmínka, že pěší trasa od herny k nejbližší škole musí být minimálně sto metrů dlouhá. „A celkem bude heren maximálně sto,“ prohlásil.

Primátor se domnívá, že je regulace přiměřená a věří, že počet hazardních podniků bude postupně klesat. „Navíc se bude vyhláška upravovat a seznam povolených míst aktualizovat. Poprvé za rok a potom vždy po dvou letech,“ konstatoval.

Na radnici se původně zvažovala i možnost, že by herny skončily v problematických oblastech vytipovaných policií. Ta také svůj návrh předložila, ale nebylo z toho nic.

Zástupci TOP 09, kteří dlouhodobě prosazují výraznější omezení heren, to kritizovali. „Nová vyhláška sice snižuje počet povolených míst ze 121 na 98, ale vůbec nebere v potaz stanovisko Policie ČR. Na seznamu povolených heren přibyla navíc diskutabilní místa, jako je například obchodní centrum na Borských polích,“ uvedl Michal Vozobule z TOP 09.

Primátor Martin Zrzavecký tvrdí, že podle doporučení policistů nebylo možné pravidla vyhlášky stanovit, protože by nebyla jednoznačná a někdo by je mohl úspěšně napadnout u soudu.

V Plzni je povoleno 1 900 výherních zařízení

„Policie může například říct, že je riziková Americká třída. Ale co když se za půl roku ukáže, že díky aktivitě policie je Americká v pohodě? Ten, komu bychom tam zakázali hernu, by se pak mohl s městem soudit. Pro vyhlášku potřebujeme jasně měřitelné parametry,“ uvedl.

Zástupci TOP 09 nicméně poukazují i na to, že ve vyhlášce jsou povolena sporná místa jako je panelový dům na Borech, dům v centru města v Mlýnské strouze nebo dokonce herna na ubytovně. Politici TOP 09 proto tvrdí, že radnice připravovala vyhlášku chaoticky.

Město má z provozu heren příjem. Dosud to bylo zhruba 150 milionů ročně. Primátor tvrdí, že na to se při tvorbě vyhlášky nebraly ohledy. „Jsou to sice velké peníze, ale pro rozpočet města nijak zásadní. Jak se nakonec regulace odrazí v příjmech města mi bylo úplně jedno,“ řekl.

Minulou vyhlášku u soudu úspěšně napadl podnikatel

Radnice už jednu protihazardní vyhlášku přijala v roce 2013, kdy byly ve městě herny na zhruba třech stovkách míst. Vyhláška měla stát na tom, že sto metrů od školských zařízení herny nebudou. Do seznamu povolených míst se tak dostalo přibližně 120 adres. Ne všude ale byla vzdálenost dodržená.

Podnikatel, kterému vyhláška hernu nepovolila, pak kvůli nejasným pravidlům úspěšně předpis napadl u soudu. Vyhláška se tím stala nepoužitelná a bylo nutné připravit nová pravidla pro regulaci.

Plzeň patří v Česku k městům, kde je hazardních přístrojů na obyvatele nejvíc. V listopadových údajích ministerstva financí bylo uvedeno, že je ve městě povoleno 1 900 výherních zařízení. V Praze, kde je hlášen asi osminásobek obyvatel, je evidovaných přístrojů přibližně 5 300.