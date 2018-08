Města, která zatrhla hazardní podniky, přišla o miliony. Ale nelitují

Zřejmě nejdál se v tažení proti hazardu dostali v Klatovech. Tam se radnice pro vyhlášku zapovídající herny rozhodla před zhruba sedmi roky jako první vetší město v kraji. A boj za právo hazard zakázat dotáhla až k vítězství u Ústavního soudu.

Starosta Klatov Rudolf Salvetr řekl, že dnes už ve městě herny v provozu nejsou.

„Prakticky všechny zmizely. Když půjdete po městě, už na žádnou blikající hernu nenarazíte. Nejdřív se podařilo zlikvidovat podniky s přístroji, do kterých se házely mince. Někdy v únoru pak pozbyla platnost povolení k provozu jedna z posledních heren. Samozřejmě se nám tady objevil pokus o nelegální hazard, několikrát zakročila policie,“ uvedl Salvetr.

Klatovy nulovou tolerancí hazardu přišly o zhruba dvanáct milionů korun ročně. Přesto se to podle starosty vyplatilo.

„Udělali jsme si rozbor, který například doložil, že na každou korunu, kterou z hazardu město dostane, musí lidi prosázet přes deset korun,“ sdělil. Starosta připomíná, že negativní důsledky hazardu přitom velmi často zasahují chudší rodiny.

„Ztráty příjmů z hazardu nelitujeme. A jsem rád, že když jsme se k tomu kroku odhodlali, tak jej nikdo nezpochybňuje,“ konstatoval Salvetr.

Hodně daleko se v posledních čtyřech letech dostalo protihazardní tažení v Tachově. Starosta Jiří Struček prohlásil, že vyhláška zakazující v podstatě veškeré druhy hazardních podniků ve městě byla přijata v roce 2014.

„Dnes už jich je v provozu poměrně málo a těm licence k provozu vyprší v příštím roce,“ sdělil starosta. I on věří, že rozhodnutí skoncovat s hernami městu prospělo, i když přišlo o příjmy z jejich provozu. V případě Tachova se jednalo o přibližně deset milionů za rok.

Výpadek příjmů z hazardu si nevyčítáme, říká starosta Tachova

„Myslím, že se to rozhodně vyplatí. Třeba proto, že hazard narušuje sociální vazby, často se týká chudších lidí. Výpadek příjmů z hazardu si tedy nevyčítáme a zároveň to nikdo nevyčítá nám,“ konstatoval.

Struček řekl, že úbytek heren se pozitivně odrazil na pořádku a bezpečnostní situaci ve městě.

„Pokud by nemizely, bylo by to dnes zřejmě o dost horší i proto, že tady máme hodně lidí, kteří dělají pro pracovní agentury. Myslím, že to je okruh lidí, kteří jsou k hazardu více náchylní,“ konstatoval.

Proti hernám se vyhláškou přijatou brzy po komunálních volbách v roce 2014 postavila radnice v Domažlicích. Dnes už takový podnik ve městě není.

Domažlice získávaly z hazardu 12 až 16 milionů za rok

Místostarosta Stanislav Antoš řekl, že vyhláška se týkala všech druhů hazardu. S výsledkem je spokojený.

„Přineslo to sice pokles rozpočtu, ale také pokles drobné kriminality nebo se snížil počet výtržností, které se odehrávaly v okolí heren. To je podle mě docela slušný přínos,“ uvedl.

Domažlice z hazardu dříve získávaly do rozpočtu 12 až 16 milionů za rok. Místostarosta tvrdí, výpadků těchto příjmů nikdo v zastupitelstvu nelitoval.

„Myslím, že existují některé záležitosti, které se penězi těžko vyčíslují. Je mezi nimi například hráčská závislost, která patří k nejtěžším závislostem vůbec. Navíc se pojí s dalšími závislostmi. Osobně vím o případu člověka, který dokázal prohrát barák. I kdybychom přispěli alespoň k tomu, aby se jeden ze sta takový případů nestal, stojí to za to,“ tvrdí Antoš.

V Plzni se do půl roku sníží počet heren na padesát včetně kasin

Města v kraji podle ČTK zredukovala za čtyři roky počty heren a výherních automatů na méně než polovinu. Plzeňská radnice byla vůči hazardu tolerantnější než Klatovy, Tachov a Domažlice.

Primátor Plzně Martin Zrzavecký pro ČTK uvedl, že ve městě díky první vyhlášce z roku 2013 klesl počet heren ze zhruba 300 na 120.

Po schválení přísnějšího znění je jich nyní asi 80 a do půl roku zůstane po doběhnutí povolení 50 heren včetně kasin. Loni v listopadu město stanovilo maximum sto heren.

„V lednu 2012 bylo v Plzni 3 112 přístrojů, v prosinci 2 543, na konci loňského roku už 2 000 a ke konci letošního dubna 1 632. A dalších 105 jich letos skončí. Takže se od roku 2012 dostaneme na méně než polovinu,“ uvedl náměstek primátora Pavel Kotas.

V roce 2013 činily příjmy Plzně z provozu heren téměř 150 milionů, loni 219 milionů, letos má jít o 180 milionů a od příštího roku to má být 150 milionů.