Hasiči zasahující u nehody museli uskakovat před agresivními řidiči

Nehoda se stala v pondělí před sedmou hodinou ráno na silnici za Zbirohem směrem na Kařez. Čtyřiadvacetiletá řidička Škody Octavie nezvládla zatáčku, dostala se do smyku a sjela do příkopu.

„Náraz do travnatého náspu auto odhodil zpět na silnici, vůz se přetočil a zůstal na střeše uprostřed komunikace,“ popsala nehodu policejní mluvčí Hana Kroftová.

K zásahu vyjela jednotka dobrovolných hasičů ze Zbiroha spolu s profesionály Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje. Ti se po dohodě vrátili zpět na základnu a událost si převzali dobrovolní hasiči.

Na místo přijeli i dopravní policisté, kteří kolizi vyšetřovali. Řidička si lehce poranila nohu a skončila v nemocnici.

Protože havarované vozidlo blokovalo celou šíři silnice, hasiči komunikaci z obou stran uzavřeli.

„Ve vzdálenosti zhruba 150 a 200 metrů jsme světelnými výstražnými kužely označili místo nehody. Směrem od Zbirohu stál u zátarasu jeden náš člen,“ popsal událost velitel družstva dobrovolných hasičů Zbiroh Martin Jedlička.

Zároveň bylo rozhodnuto, že přijíždějící vozidla se budou moci otočit a pokračovat objízdnou trasou přes čerpací stanici, která byla na úrovni zátarasu.

Několik řidičů to ale odmítlo akceptovat. A to i přesto, že hasič šoféry u zátarasu upozorňoval na nehodu, měl výstražnou vestu, zásahovou přilbu a na vozovce blikal výstražný kužel. „Co si to dovolujete? Já potřebuju projet. Nezajímá mě, že je místo neprůjezdné!“ vyslechl si zasahující hasič.

„Řidiči několikrát přímo ohrozili jeho život. Musel doslova uskakovat na poslední chvíli před velice rychle rozjetými vozidly, která byla kvůli teplotě kolem bodu mrazu a sněžení schopna zastavit až za hranicí zátarasu,“ upozornil Jedlička.

Podotkl, že v jednom případě dokonce museli zasahující hasiči činnost přerušit a odejít ze silnice, protože se k místu nehody řítil starší řidič.

Díky spojení hasičů přes vysílačku se podařilo muže zastavit, vysvětlit mu situaci a vrátit ho na objízdnou trasu.

Než policisté nehodu zadokumentovali a částečně obnovili provoz, uběhlo necelých šedesát minut.

Podle velitele zbirožských dobrovolných hasičů to ale nebyl ojedinělý případ, kdy se setkali s agresivitou neukázněných řidičů. „Stává se to čím dál častěji. Ale ten pondělní případ byl už příliš,“ uzavírá Jedlička s tím, že více se k události nebude vyjadřovat s ohledem na to, že se jí zabývá policie.

„O možném protiprávním jednání řidičů se policie dozvěděla ze sdělovacích prostředků. Nyní zjišťujeme a ověřujeme veškeré okolnosti případného porušení zákona,“ dodala policejní mluvčí.

Podle zákona o provozu na pozemních komunikacích je příslušník hasičského záchranného sboru oprávněn usměrňovat provoz v případě, pokud je to nezbytné v souvislosti s řešením mimořádné události.

Řidič, který se dopustil protiprávního jednání, může dostat pokutu do výše dva a půl tisíce korun.

Špatné zkušenosti mají také profesionální hasiči a záchranka

Podobnou zkušenost s agresivním chováním motoristů mají i profesionální jednotky. „Řidiči jsou neukáznění. U nehod nezpomalí, nereagují na pokyny hasičů a chodí za pásky ohraničující událost. Nebo je opačný případ, kdy u kolize zpomalí, nebo dokonce zastaví jen proto, aby si pořídili fotografie,“ uvedl mluvčí krajských hasičů Petr Poncar.

Špatné zkušenosti mají i plzeňští záchranáři. Ti si museli zavolat na pomoc policii, když jim zvědavci překáželi při resuscitaci starší ženy na ulici, nevhodně vtipkovali, pořizovali si snímky a dokonce i selfie.