Šumavský Březník nabídne občerstvení, alespoň přes letní sezonu

„Dohodli jsme se s místním podnikatelem, majitelem Pivovaru Lyer, že za určitých podmínek zajistí občerstvení. Nebude to mít ale jednoduché. Omezující bude množství odpadních vod, které budou plnit nepropustnou jímku a také omezená možnost dodávky elektrické energie. Tu bude stále vyrábět dieselagregát, ale tentokrát zcela nový s nižšími emisemi,“ vysvětlil ředitel Správy Národního parku (NP) Šumava Pavel Hubený.

Provozovatel jídla připraví na Modravě v pivovaru a v hájence je ohřeje a vydá. Slibuje, že v nabídce bude polévka, tři až čtyři hlavní jídla a sladká tečka v podobě koláče. „To vše v duchu poctivé staročeské kuchyně,“ tvrdí šéfkuchař pivovaru Lyer Aleš Vaněček.

Restauraci včetně velkorysé kuchyně v historické hájence nákladně opravilo předchozí vedení NP v roce 2013. Po necelém roce fungování nový ředitel parku Pavel Hubený kritizoval, že provoz restaurace je nákladný a neekologický.

Za elektřinu a plyn platila správa parku měsíčně 55 tisíc korun. Problém nastal s vypouštěním odpadních vod.

Jímka nestačila kapacitě restaurace a během několika dní byla plná. Zapomínali ji často vyvážet a v zimě to kvůli sněhu nebylo možné vůbec. Splašky tak tekly do přírody. Za to dostala správa parku od České inspekce životního prostředí pokutu tři sta tisíc korun.

„Museli jsme proto zrušit provoz restaurace. Následně bylo nutné utěsnit propouštějící jímku, abychom alespoň mohli zprovoznit sociální zařízení a provozovat infocentrum,“ vysvětlil mluvčí NP Šumava Jan Dvořák.

Mezitím park připravil projekt na čistírnu odpadních vod a energetické zabezpečení provozu nemovitosti. To je nyní stále v procesu povolování.

Na občerstvení v hájovně, ale i otevřené infocentrum a muzeum Karla Klostermanna, se turisté mohou těšit od 1. června až do 30. září. Otevřeno bude každý den od 10 do 16.30 hodin.

Březník leží v srdci Šumavy a po celý rok patří k vyhledávaným turistickým cílům. Krásný výhled je odtud na jednu z dominant Šumavy, horu Luzný.