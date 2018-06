Hackeři se nabourali do systému léčebny na Rokycansku, ochromili provoz

Vedení Léčebny tuberkulózy a respiračních onemocnění Janov útok neznámého pachatele oznámilo na policii. Odmítlo internetovým vyděračům zaplatit výkupné.

V neděli se na všech monitorech v léčebně objevila výzva k zaplacení bitcoinů.

Hackeři vydírají léčebnu, za navrácená data chtějí virtuální měnu

„Naprosto nás to ochromilo. Nefunguje nic. Nemůžeme se dostat do zdravotnické databáze, propojit se s pojišťovnami, objednat sanitky, zkrátka nic. Pracuji zde dvacet let a nikdy se nic podobného nestalo. V podstatě jsme se vrátili ke psaní na stroji,“ řekla o vážné situaci Lenka Šímová, sekretářka ředitele.

Pachatel získal přístup k uloženým datům společnosti, databáze zašifroval.

„Okolnostmi případu se zabývají policisté z hospodářské kriminality. Prověřují ho pro podezření z přečinu neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací,“ uvedla policejní mluvčí Hana Kroftová.