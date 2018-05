Kvůli přísnější ochraně dat přestanou na Šumavě fungovat fotopointy

„Zrušíme všechny fotopointy, které provozujeme. To znamená na Poledníku, na Rechlích, Kvildě, Soumarském mostě a na Plešném jezeře,“ vyjmenoval mluvčí Národního parku (NP) Šumava Jan Dvořák.

Důvody jsou podle něj jasné.

„GDPR s sebou přináší dva problémy. První je ten, že bychom museli zabezpečit turisty, kteří se chtějí vyfotit. To znamená pořídit určitý software, který umožní, aby každý člověk dostal kód. Po jeho zadání si fotografii vyzvedne a nikdo další k ní nebude mít přístup. Na rozdíl od dnešního způsobu, kdy snímky jsou bezplatně přístupné všem, kteří si webovou stránku parku otevřou,“ vysvětlil Dvořák.

Druhé úskalí spočívá v tom, že NP by musel zajistit, aby třetí osoba, která se na snímku náhodně objeví, nebyla rozpoznatelná. A to by přineslo další náklady.

Správa NP tak zvážila finanční náročnost obnovy hardwaru zařízení i údržbu fotopointů a rozhodla se pro jejich zrušení.

V NP Šumava od podzimu 2013 fungovalo celkem deset fotopointů. Ročně jejich provoz vyšel na 180 tisíc korun.

„Některé z nich ale byly málo využívané. Například ve Zhůří se denně v průměru nechalo vyfotografovat deset až patnáct lidí. Proto jsme jich pět zrušili. Například ty u česko-bavorských hranic, kde byl problém se signálem. Nyní se náklady na provoz snížily na sedm tisíc ročně,“ řekl Dvořák.

Nejvytíženějším fotopointem je ten na Kvildě. „Denně se tady nechalo vyfotografovat sedmdesát zájemců,“ uzavřel mluvčí.