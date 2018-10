Letos by mu bylo sto, plzeňského fotografa proslavily snímky z velehor

Vilém Heckel Narodil se 21. května 1918 v Plzni do rodiny Adolfa Heckela

v Plzni do rodiny Adolfa Heckela 1936 - vyučil se živnostenským fotografem - portrétistou

- vyučil se živnostenským fotografem - portrétistou 1937 - nastupuje k pražské firmě Indusfoto. Věnuje se také divadelní fotografii a reportáži. Po působení v několika menších ateliérech se na patnáct let stává průmyslovým fotografem ve Zbrojovce Brno a u Československé obchodní komory v Praze

- nastupuje k pražské firmě Indusfoto. Věnuje se také divadelní fotografii a reportáži. Po působení v několika menších ateliérech se na patnáct let stává průmyslovým fotografem ve Zbrojovce Brno a u Československé obchodní komory v Praze 1949 - přijat do fotografické sekce Svazu československých výtvarných umělců

- přijat do fotografické sekce Svazu československých výtvarných umělců 1956 - stává se volným fotografem

- stává se volným fotografem 1956 - vydává svou první publikaci Naše hory

- vydává svou první publikaci Naše hory 1960 - poprvé vystavuje v Praze soubor fotografií z expedice na Kavkaz v roce 1958

- poprvé vystavuje v Praze soubor fotografií z expedice na Kavkaz v roce 1958 1965 - člen první československé expedice do Hindúkuše v Afghánistánu

- člen první československé expedice do Hindúkuše v Afghánistánu 1967 - horolezecká výprava do Pákistánu

- horolezecká výprava do Pákistánu 31. května 1970 - umírá při zemětřesení na hoře Huascarán v Peru