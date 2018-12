Fotbalový obránce při skluzu zlomil protihráči nohu. Je nevinný, řekl soud

„Skutek není trestným činem,“ odůvodnil zprošťující verdikt soudce Jan Kasal. „Není jednoznačně prokázáno, že by jednání obžalovaného bylo tak výrazně vybočující ze soubojů na hřišti, aby bylo už možné uvažovat o naplnění podstaty trestného činu,“ vysvětlil soudce, který Dlouhého zprostil obžaloby.

Dále dodal, že ze zápasu neexistuje žádný videozáznam a svědci popisují moment, kdy došlo ke zranění, různě. Podle toho, jak kdo kterému týmu fandí.

Dvaadvacetiletému Františkovi Dlouhému hrozily za těžké ublížení na zdraví z nedbalosti až dva roky vězení.

Zraněného Daniela B. tehdy okamžitě operovali lékaři strakonické nemocnice. A případ začala vyšetřovat policie.

Zraněný fotbalista byl v pracovní neschopnosti několik měsíců. Od obránce, který jej zranil, požaduje přes 147 tisíc korun jako náhradu za ušlý výdělek a bolestné.



Problematický zákrok se odehrál před velkým vápnem nezamyslických. „V souboji o míč narazil obžalovaný do nohy Daniela B. Způsobil mu zlomeninu obou kostí levého bérce. I když neměl v úmyslu jej zranit, musel vědět, že při skluzu k tomu může dojít,“ uvedla státní zástupkyně Marcela Šímová.



Obžalovaný odmítá, že by jeho obranný skluz byl za hranou. „Nejsem si vědom, že bych jednal protiprávně. Mrzí mě, že došlo ke zranění,“ uvedl u soudu.



Podle svých slov nejprve zasáhl míč, až pak narazil na protihráčovu nohu. Po zákroku odešel k brankáři. Rozhodčí nejdříve odpískal autové vhazování ve prospěch útočícího celku. Když zjistil, že na trávě leží zraněný hráč, utkání přerušil a Dlouhého potrestal žlutou kartou.

Zraněný fotbalista popsal, že si poslal míč dopředu a pak mu obžalovaný doslova skočil na nohu.



Rozhodčí odhadl, že byl od incidentu asi šest metrů. „Posoudil jsem ho na žlutou kartu. Hráč chtěl zasáhnout balon, ale trefil nohu. Myslím, že útočící hráč měl míč u nohy, chtěl udělat kličku a obránce mu tam ze strany zajel. Žiju v tom, že to byl zákrok na balon, ne proti holeni. Pak jsem se věnoval zraněnému hráči. Byly tam emoce, nadávky, hráči hostujícího týmu určitě chtěli červenou kartu. Vysvětlil jsem jim, že tohle bylo nesportovní chování na žlutou, ale ne surová hra, která se trestá červenou kartou,“ prohlásil u soudu rozhodčí.



Zápas tehdy sledovala i teta zraněného fotbalisty. „V Nezamyslicích je to vždycky divoký. Ten zákrok byl hrozný. Dan si přehazoval míč a Dlouhý mu vjel na stojnou nohu. Tu trefil přímo. Nemyslím si, že mu chtěl sebrat míč. Já slyšela křupnutí a řev Dana. Hráči šli k Danovi, já tam běžela taky. Pan Dlouhý odkráčel oslavovat, plácnul si s brankářem,“ popsala žena, která pak se zraněným odjela i do nemocnice.



Státní zástupkyně se proti zprošťujícímu verdiktu odvolala

Podobně jako ona vypovídali i další hráči Velkého Boru. „Nebyl to běžný skluz. To byl hrubý faul. Skluz je, když chci zasáhnout míč. Tady to tak nebylo. Skočil na něj, měl jednu nohu zvednutou. Myslím, že obžalovaný vůbec nezasáhl míč,“ popsal bratranec zraněného, který hraje za stejný tým.



Souzený muž tento popis situace odmítl. „Nesouhlasím, že to bylo skočení. Byl to skluz po zemi. Já nejdřív odehrál balon, až pak došlo ke střetu,“ prohlásil.

Státní zástupkyně pro obžalovaného požadovala podmíněný trest. Obhajoba namítala, že by měl být fotbalista všech obvinění zproštěn, protože podle jejího názoru nebyl skutek trestným činem.

„Soudy v minulosti řešily zákeřné fauly zezadu, připravené, neodpovídající situaci. Tady šlo o zákrok ve hře zpředu nebo z boku, který nebyl excesem, což potvrdil i rozhodčí. Fotbal je kontaktní hra,“ argumentovala obhajoba.

Podle verdiktu soudu ale byla událost souhrou nešťastných okolností. „Nejsem přesvědčen o tom, že by to mělo řešit trestní právo. Kdybychom rozhodli jinak, popřelo by to fotbal. Přišel by o náboj, pokud by obránci při zákrocích přemýšleli o možné trestní odpovědnosti,“ uzavřel soudce Kasal. Verdikt není pravomocný, státní zástupkyně se okamžitě odvolala.