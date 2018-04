Filmové Finále Plzeň zahájí režisérský debut Ondřeje Havelky Hastrman

„Festival, který začne za necelé dva týdny, dodržuje své letošní motto - Ladíme formu na grande Finále Plzeň! Opravdu jde o grande finále česko-slovenské tvorby. Vždyť letos slaví naše kinematografie 120 let. Věřím, že své si v něm najde každý návštěvník,“ říká ředitelka festivalu Eva Veruňková Kosařová.

Přehlídku zahájí 19. dubna od 19.30 ve velkém sále Měšťanské besedy snímek Hastrman, který je celovečerním režijním debutem známého muzikanta a herce Ondřeje Havelky.

„Je pro mne velikou ctí, že byl Hastrman vybrán jako zahajovací film pro festival. Je to můj debut v oblasti celovečerního filmu. Točil jsem už ale například televizní portréty slavných osobností, jako byl Vlastimil Brodský, Magdalena Kožená nebo Jiří Traxler,“ zdůrazňuje Ondřej Havelka.

V hlavní roli filmu, natočeného podle předlohy Miloše Urbana, se představí Karel Dobrý. „Je přímo předurčen, aby sehrál tuto podivnou bytost. Je skvělý herec a navíc jeho projev má širokou škálu výrazových prostředků. Dokáže být velice kultivovaný a distinguovaný aristokrat a zároveň, když popustí uzdu svým vášním, promění se ve zvíře,“ konstatuje Havelka.

Plzeňanům není neznámý ani autor hudby. Je jím devětatřicetiletý Petr Wajsar, který v roce 2009 pro Divadlo Josefa Kajetána Tyla složil hudbu k baletu Maryša.

„Petr Wajsar je člověk mnoha hudebních tváří. Dělá hudbu od klasické po populární, do jisté míry je to i rocker. Jeho hudba v Hastrmanovi tematicky vychází z melodií lidových písní. Myslím si, že to udělal velice invenčně,“ doplňuje režisér.

Uprchlická krize, ale i hluboká česká historie

„Strašně rád bych natočil film, kde by v hlavní roli byla swingová hudba. Jako námět jsem zvolil život klavíristy Jiřího Traxlera. Byl to nejen vynikají muzikant, ale také svobodomyslný člověk, který se ctí a na úrovni přežil všechna nejhorší období 20. století. Se spoluautorem scénáře Martinem Vačkářem jsme se zúčastnili před třemi lety i oslav osvobození Plzně. V plánovaném snímku by se totiž toto téma mělo objevit. Nyní pracujeme na prezentovatelné podobě scénáře a pak se uvidí,“ odtajňuje Havelka své nejbližší filmařské plány.

Kromě Havelkova snímku čekají diváky festivalu další premiéry a předpremiéry. Tématu uprchlické krize se věnuje dokumentární film autora Saši Dlouhého Bohu žel o životě šesti lidí, kteří v České republice hledají útočiště.

Stejně aktuální je i dokument Až přijde válka Jana Geberta o životě dvousetčlenné domobrany Slovenskí Branci.

Novinkou festivalu je cena pro autory krátkých filmů do 40 minut

S autobiografickými vzpomínkami jedné z klíčových postav roku 1968 seznamuje diváky režisér Laco Halama ve snímku Dubček – krátké jaro, dlouhá zima.

Hluboko do české historie se ponořil tvůrce snímku Bůh s námi – od defenestrace k Bílé hoře Zdeněk Jiráský. Největší důlní neštěstí v poválečném Československu připomene film Dukla 61 Davida Ondříčka.

Novinkou v soutěžní části přehlídky je cena pro autory krátkých studentských filmů do 40 minut.

O Zlatého ledňáčka bude soupeřit Bába z ledu nebo Kvarteto

„Finále Plzeň prezentovalo dříve tuto tvorbu v rámci sekce U pramene. Tento rok jsme se rozhodli pro inovaci a pro povzbuzení studentů v jejich tvorbě oceněním Zlatý ledňáček,“ říká programový ředitel festivalu Finále Plzeň Peter Badač.

Ceny se tak budou udělovat celkově v pěti kategoriích. Nejsledovanější bude soutěž celovečerních hraných nebo animovaných filmů. O Zlatého ledňáčka bude usilovat například Kvarteto Miroslava Krobota, Bába z ledu Bohdana Slámy, Zahradnictví - Dezertér Jana Hřebejka a další.

O vítězích rozhodnou čtyři poroty složené ze 14 zahraničních odborníků. Předsedou hlavní poroty bude polský scénárista a režisér Tomasz Wasilewski. Pozvání přijali také například herečka Alexandra Borbély, producenti Monica Lauzeran - Gorgan a Oliver Sertic a řada dalších.

Finále připomene Miroslava Horníčka

K oslavám významného plzeňského rodáka Miroslava Horníčka se Finále Plzeň připojí hned několika projekty. Největší událostí bude provedení slavného Kinoautomatu: Člověk a jeho dům z roku 1967. První interaktivní film na světě, kde divák rozhoduje o vývoji děje, patří k největším celosvětovým úspěchům české kinematografie.

Miroslava Horníčka připomenou také snímky O Plzni vážně i nevážně s Miroslavem Horníčkem aneb Být Plzeňákem z roku 1993 a Lidé za kamerou z roku 1961.

„Film Gustava Machatého Erotikon z roku 1929 doprovodí DJ Bartesky mixem elektra a swingu. Tuzex Chris se postará o hudbu k prvorepublikovému velkofilmu Svatý Václav z roku 1929, který byl nejvýpravnější podívanou své doby,“ popisuje programový ředitel festivalu Peter Badač.

O hudební část programu festivalu se postará také zpěvačka Klára Vytisková se skupinou The Pop a Pražský filmový orchestr. Vstupenky na festival budou v předprodeji od pondělí 9. dubna.