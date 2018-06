Na poli ležela několikadenní štěňata bez feny, některá z nich uhynula

Miroslava Šeflová si myslí, že se jedná o křížence středního vzrůstu. Zřejmě labradory.

„Odhaduji, že je jim deset až čtrnáct dní. Kromě jednoho už všichni vidí,“ řekla vedoucí Útulku pro zatoulané a opuštěné psy v Klatovech. Právě tam našli nalezenci dočasný domov a záchranu.

Nález nahlásil na policii v úterý dopoledne náhodný svědek. „Dostali jsme oznámení, že na poli u Radkovic jsou štěňata. Některá byla již mrtvá. Případ šetříme. Zatím ho neevidujeme jako přestupek ani jako trestný čin,“ uvedla klatovská policejní mluvčí Dana Ladmanová.

Miroslava Šeflová se ale domnívá, že několikadenní štěňata na pole někdo záměrně odvezl a nechal je tam, aby uhynula.

„Odmítám spekulace, že je tam fena porodila a pak od nich odešla. To by žádná fena neudělala. Navíc by místo, kde leželi, vypadalo zcela jinak,“ tvrdí jejich ošetřovatelka.

Ta se také o pomoc s vypátráním feny obrátila na veřejnost. „Fena musí být plná mléka, což je nebezpečné i pro ni. Druhá možnost je, že zemřela a její majitel se tímto způsobem pak štěňat zbavil,“ uzavřela Šeflová s tím, že v útulku půjde již o čtvrtý uměle odchovaný vrh.

„Nejmladším štěňátkům byly čtyři dny a všechna se nám podařilo zachránit. Věřím, že to dobře dopadne i nyní,“ doufá žena, která nyní pečuje o dvě štěněcí fenky a čtyři psy.