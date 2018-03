Farmářské trhy startují, prodejci budou do Plzně jezdit každou sobotu

Před osmi roky, kdy organizátoři ve městě farmářské trhy rozjížděli, by je ani nenapadlo, že je možné je dělat tak často. Nenapadlo by je ani to, že na dopoledních trzích bude místo deseti pravidelně na padesát stánků a že se bude prodávat na hlavním náměstí Plzně.

Nyní je to skutečnost. Farmářské trhy se tak staly velmi úspěšným projektem. Pravidelně na ně míří kolem tří tisíc zákazníků a prodejci až z Moravy nebo ze severu Čech.

Obliba trhů přitom zřejmě dál roste a postupně přibývá prodejců.

„Dobře to funguje. Farmářské trhy se za osm let staly místem, kde je možné nakoupit od regionálních pěstitelů a chovatelů, ale i místem sobotního dopoledního setkávání rodin a přátel. Centrální náměstí se ukázalo jako ideální prostor a díky trhům žije,“ uvedl primátor Martin Zrzavecký.

Za projektem farmářských trhů v Plzni stojí od roku 2010 sdružení Envic. Tomáš Popp ze sdružení tvrdí, že pořádáním trhů každý týden se snaží pořadatelé reagovat na poptávku veřejnosti.

„Bude to organizačně náročnější, ale s podporou radnice a centrálního městského obvodu to zvládneme. Většina prodejců bude jezdit každý týden,“ prohlásil Popp.

Ten konstatoval, že se trhů účastní vždy na padesát prodejců, u kterých lidé ročně nakoupí potraviny za zhruba 12 milionů korun.

Radnice letos poslala na vylepšení trhů 300 tisíc korun, za které organizátoři nakoupí nové stánky. „Je to pro nás velká pomoc, protože ty stávající už prostě nevyhovují, je s nimi náročná manipulace,“ vysvětlil Tomáš Popp.

Podnik pekaře se díky trhům postavil na nohy

Farmářské trhy letos na náměstí Republiky ustoupí jenom velkým akcím města, jakými budou například Historický víkend či Slavnosti svobody.

Prodejci si zavedené trhy chválí. „Jezdíme na ně rádi. Nabídku se snažíme rozšiřovat a letos chceme nabízet i cider,“ uvedla například Jana Zikmundová ze Sadů Nebílovy, odkud se na plzeňské trhy vozí například mošty.

Tomáš Jílek z pekařství v Blovicích tvrdí, že farmářské trhy před lety pomohly jeho podnik postavit na nohy a rozjet expanzi. „Určitě nás posunuly o pořádný kus dál. Když jsme začínali, měli jsme jeden obchod v Blovicích. Na trzích nás začali poznávat i lidi v Plzni. Zjistili jsme, že lidi se k nám vrací. Ptali se, jestli bychom neotevřeli pobočku i v Plzni,“ vzpomínal Tomáš Jílek.

Dne už má jeho pekařství v kraji prodejny čtyři a místo původních devíti zaměstnanců je jich čtyřicet.

Podle Tomáše Poppa platí, že prodejci jsou většinou farmáři - chovatelé hospodářských zvířat, pěstitelé zeleniny, uzenáři, pekaři, výrobci těstovin, džemů, paštik, sýrů a dalších mléčných výrobků a potravin.