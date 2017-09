Blanka Bohdanová, Irena Bukačová a Jan Řehula vešli do Dvorany slávy

Známá herečka Blanka Bohdanová se narodila v Plzni roku 1930 a ve městě žila do sedmnácti let. Její rodiče se vzali v roce 1929. „A odešli sem pod Radyni do podnájmu. No a za rok, 4. března, jsem se narodila,“ uvedla během slavnostní akce česká herečka.

Ta v Plzni prožila i velice drsné doby. Vzpomínala, že když jí bylo osm let, její oblíbený strýček sloužil u financů (celníků) na hranici u Chebu, Československo se rozhodovalo, jestli se bude bránit okupaci. Dům financů obklíčili Němci a strýček skončil v zajetí v Norimberku.

„Dali je za ostnaté dráty a ukazovali jim, že je pověsí. Strýček tam z kamene vytesal dvě srdíčka. Jedno pro svou matku a jedno pro mě,“ vyprávěla herečka. Věděla tehdy, že jakmile Československo začne proti Němcům bojovat, strýček bude popraven.

„Tady na nádraží jsem se ptala důstojníků a vojáků, co bude s mým strýčkem. Ten se pak vrátil. To byl jeden z prvních mých otřesů. Prožila jsem šest let ve válce,“ vybavovala si Blanka Bohdanová.

V souvislosti s tím vyzvala ostatní, aby si vážili současné doby. „I této chvíle a všeho, co si zatím můžeme užít.“

Další oceněná Irena Bukačová má výrazný podíl na tom, že se podařilo zachránit barokní areál v Mariánské Týnici nedaleko Kralovic. Zaměřuje se na památkovou péči a je autorkou dvaceti publikací a 51 biografií. Od roku 1990 je ředitelkou Muzea a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici.

Třetí oceněný Jan Řehula patří k nejúspěšnějším českým sportovcům. Jeho největším sportovním úspěchem je bronzová medaile z olympiády v Sydney v Austrálii v roce 2000. Dnes trénuje českou triatlonovou reprezentaci.

Do Dvorany slávy Plzeňského kraje jsou uváděny výrazné osobnosti se vztahem k regionu už devět let. V minulosti do ní byli uvedeni například zpěvák Karel Gott nebo divadelník, zpěvák a skladatel Jiří Suchý.