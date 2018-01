Centrum pro využití dronů bude mít lepší zázemí i moderní technologie

Za projektem Dronet stojí Správa informačních technologií města Plzně (SIT) a v rámci Česka je zcela výjimečný. Funguje i jako podnikatelský inkubátor pro zájemce o záležitosti spojené s bezpilotním létáním. V Plzni tak mohou vznikat aplikace zaměřené na inspekční lety, investiční výstavbu, kontrolu objektů nebo budování infrastruktury.

Dronet dosud využívá dvě budovy v areálu Depo 2015. Tam nabízí výrobní halu i kanceláře. Kvůli značnému zájmu ale už kapacita nestačí. Proto letos začne Dronet využívat sousední areál, kde dříve působila Reo Depona. Vedení radnice původně plánovalo, že Dronet bude sídlit v areálu na Světovaru.

„Ale trh s drony se rychle vyvíjí. Proto jsme dříve, než bude upravený areál na Světovaru, uvolnili peníze na využití areálu Reo Depony,“ řekl primátor Plzně Martin Zrzavecký z ČSSD.

Tvrdí, že se dál počítá s přesunem centra Dronet na Světovar. „Nyní vidíme hlavně prostor v nadstavbě pro drony. To znamená například v aplikacích pro jejich využitelnost,“ sdělil Zrzavecký.

Ředitel SIT Luděk Šantora prohlásil, že projekt Dronet má za sebou pomyslnou nultou etapu. V Depu 2015, kde sídlí Centrum robotiky, vznikl rekonstrukcí prostor pro firmy a k výrobě prototypů. „A díky naší praxi s drony se snažíme pomáhat vývoji aplikací na zpracování dat, která bezpilotní letadla pořídí,“ konstatoval.

Šantora připustil, že na začátku byla i představa o výrobě dronů a jejich řídicích jednotek. „Ale svět nám v tom trochu utekl a asi by to stálo moc peněz. Zřejmě by do toho musel vstoupit stát, pokud by například armáda toužila mít něco českého,“ řekl.

Vize: Plzeň bude lídrem v oblasti bezpilotního létání

V otázce vývoje aplikací pro drony se prý ale Plzni daří držet krok s dobou. „Je proto možné vymýšlet, jaké činnosti lze s využitím letadel dělat rychleji a bezpečněji. Teď se víc zaměřujeme na studenty, kteří dokážou vyvíjet aplikace. Můžeme jim pomoci tím, že máme ta letadla a senzory a můžeme jim poskytovat data,“ vysvětlil Šantora.

Náměstek primátora Pavel Šindelář se domnívá, že rozšíření prostoru pro Dronet je důležité pro udržení vize, že město bude v Česku jakýmsi lídrem v oblasti bezpilotního létání.

30 milionů na rekonstrukci areálu, 20 milionů na technologie

„Zájemci o výzkum a vývoj v oblasti bezpilotního létání budou mít v Plzni kvalitní zázemí pro podnikání. Zároveň navýšíme standard pro studenty, budoucí vývojáře a podnikatele v inovacích,“ řekl Šindelář.

Na rekonstrukci v areálu bývalé Reo Depony pro Dronet je vyhrazena částka 30 milionů, na pořízení technologií 20 milionů korun. Polovinu celkových nákladů může pokrýt dotace. „Dodávka technologií proběhne podle plánu v červnu, v srpnu by pak měla být dokončena oprava budovy,“ dodal Pavel Šindelář.

Součástí dodaných technologií bude bezpilotní letadlo, speciální senzory pro laserové skenování, kamera s vysokým rozlišením pro vytváření 2D a 3D modelů a hyperspektrální senzor.