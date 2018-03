Oslnilo mě slunce, hájí se řidič. Za smrt dvou dětí dostal podmínku

Podle státního zástupce Jiřího Růžičky obžalovaný dostatečně nesledoval situaci v silničním provozu. Patrik H. se hájí tím, že ho oslnilo slunce.

Státní zástupce požadoval tříletý podmíněný trest se zkušební dobou na čtyři roky a zároveň zákaz řízení na dobu čtyř let. Rodiče mrtvých bratrů chtějí jako odškodnění čtyři miliony korun. Soudce oběma návrhům vyhověl. Rozsudek není pravomocný.

Obžalovanému hrozilo za usmrcení z nedbalosti šest let za mřížemi.

„Je těžké o tom mluvit. Je to strašná tragédie. Od té doby jsem se snažil přijít na to, co jsem mohl udělat jinak, aby se nehodě dalo zabránit, nic jsem ale nenašel,“ řekl u Okresního soudu Plzeň-město obžalovaný.

Tragická dopravní nehoda se stala 17. června pět minut po 20. hodině. Sourozenci vietnamské státní příslušnosti ve věku sedm a dvanáct let přecházeli po přechodu pro chodce na křižovatce u parkovacího domu Rychtářka směrem na Štruncových sadů, kde je fotbalový stadion.

Nikoho jsem neviděl, svítilo mi slunce do očí, říká obžalovaný

V té době byly semafory na křižovatce vypnuté. „Nikoho na přechodu jsem neviděl. Svítilo mi sluníčko do očí. Podíval jsem se na semafor, blikal. Uvážil jsem, že mohu jet dál,“ hájí se mladý řidič. Až na poslední vteřinu si prý všiml, že někdo kráčí po vozovce, ale nestačil už zareagovat.

Podle znalců jel v době střetu s vozem Volkswagen Polo rychlostí 60 kilometrů za hodinu. Podle policistů vůbec nebrzdil.

Oba sourozenci ještě tentýž večer zemřeli. Patrik H. se po nehodě zhroutil. „Snažil jsem se kontaktovat rodinu, byl jsem na pohřbu. Rodině jsem poslal deset tisíc korun,“ řekl obžalovaný.