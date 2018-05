Hasiči na Rokycansku hodinu vystříhávali ze zdemolovaného auta řidiče

Řidič jel ve směru od Dobříva na Pavlovsko ve vozidle značky Toyota Rav4. V pravotočivé zatáčce chtěl předjet nákladní vůz.

„Nestihl se ale bezpečně zařadit do pravého jízdního pruhu a střetl se s Tatrou. Narazil do ní, sjel do příkopu a následně narazil do stromu,“ popsala mluvčí rokycanských policistů Hana Kroftová.

Ve zdemolovaném vozidle zůstal řidič zaklíněn. Hasiči jej téměř hodinu vyprošťovali. „Postupovali jsme tak, aby nedošlo k jeho dalšímu zranění. Museli jsme odtrhnout oboje přední dveře, dále opěradlo sedadla řidiče, odtlačit palubní desku,“ uvedl mluvčí záchranářů Petr Poncar.

Poté byl řidič letecky přepraven do Fakultní nemocnice v Plzni. „Pacient byl při vědomí, utrpěl vícečetná poranění,“ řekl mluvčí záchranářů Martin Brejcha.

Řidič Tatry zraněn nebyl. U obou policisté provedli dechové zkoušky. „Obě měly negativní výsledek,“ uvedla Kroftová.

Silnice byla v místě nehody během vyšetřování zcela neprůjezdná. „Kolizi dopravní policisté nadále šetří.