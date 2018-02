Na dálnici srazil před rokem pracovníka odtahovky. Hrozí mu až šest let

Tragická dopravní nehoda se stala 8. ledna loňského roku před šestou hodinou večer na konci 129 kilometru dálnice D5 ve směru na Rozvadov.

Tehdy dvacetiletý řidič vozu BMW narazil do levé zadní části odtahového vozidla a následně do sedmadvacetiletého pracovníka odtahové služby, který zabezpečoval odtažení porouchaného vozidla.

Sražený muž utrpěl vážná zranění, kterým na místě podlehl.

Podle státní zástupkyně jel Kristián L. nepřiměřenou rychlostí, od 140 do 145 kilometru za hodinu, a nedbal zvýšené opatrnosti. „Vozidlo odtahové služby mohl rozpoznat minimálně ve vzdálenosti pěti set metrů,“ uvedla státní zástupkyně.

Obžalovaný u soudu řekl, že v autě měl vždy nastavený tempomat mezi 130 až 135 kilometry za hodinu. „Nevím o tom, že bych si ho v ten den nastavil jinak. Nedokážu si ale vyšší rychlost vysvětlit. Možná, že jak mě auto táhlo vpravo, spletl jsem si pedál,“ uvažoval a dodal, že vozidla odtahovky si na dálnici nevšiml.

Stejně si nedokáže vysvětlit, proč ho auto táhlo vpravo směrem k odstavnému pruhu. „Myslím, že jsem se snažil kolama auto rovnat zpátky doleva. Ale nevím, jestli to k něčemu vedlo,“ uvedl obžalovaný.

Pozůstalí požadují náhradu v řádech milionů korun

„Je mi líto, co se stalo. Nebylo to úmyslné, osud to tak asi chtěl,“ řekl Kristián L. u soudu. Z kolize si nic nepamatuje.



Vybavuje si pouze, že do příjezdu záchranářů se snažil sraženému muži poskytnout první pomoc.

„Není to pro mě jednoduché. Chodím k psychologovi. Když usínám a probouzím se, mám nehodu pořád před očima,“ přiznal řidič, který pracuje v Německu a řidičské oprávnění v době nehody vlastnil tři roky. BMW, kterým narazil do vozidla a následně pracovníka odtahovky, bylo firemní.

Pozůstalí požadují po obžalovaném náhradu škody a nemajetkové újmy v řádech milionů korun. „Určitě jsem připraven rodině pomoci, i když nic nemám,“ dodal Kristián L.

Soud bude pokračovat na jaře výslechem svědků a znalců. Za usmrcení z nedbalosti mu hrozí až šest let vězení.