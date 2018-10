Karlovarská třída v Plzni bude o víkendu ve směru do centra uzavřena

Na uzavřeném úseku Karlovarské třídy dělníci odfrézují stávající asfalt a položí nový povrch.

„Za sobotu a neděli se v úseku musí zvládnout hodně práce. Nejprve dělníci musejí povrch odfrézovat tak, aby hned za nimi mohla nastoupit firma a položit do jízdních pruhů indukční smyčky. Pak musí dorovnat všechny kanálové vpusti, položit konečnou vrstvu vozovky a na ni nastříkat vodorovné dopravní značení. Bez něj by byl provoz v tomto úseku nemyslitelný,“ popsal Zdeněk Kuťák, pověřený šéf plzeňské pobočky Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Jediná možná objízdná trasa povede Studentskou ulicí a kolem Velkého boleveckého rybníka.

Dopravní omezení se týká i autobusů městské hromadné dopravy. Ty zmíněným úsekem neprojedou od sobotní 12. hodiny až do neděle do 18 hodin.

Omezení se týká linek 27, 34 a 41, jejichž zastávka Rondel bude zrušena a nahrazena zastávkou Pod Záhorskem.

Linka 33 bude ve směru do centra odkloněna přes most generála Pattona, sady Pětatřicátníků, Americkou ulici do Kopeckého sadů.

Zastávky Rondel, Otýlie Beníškové, Náměstí Republiky a Muzeum budou zrušeny. Nahradí je stanice Pod Záhorskem, Sady Pětatřicátníků, Mrakodrap a Muzeum.

Protože se veškeré doprava přesune do ulic kolem Boleváku, autobusy projíždějící touto lokalitou mohou nabírat zpoždění.

Řidiči se na komplikace musejí připravit ještě o dalším víkendu, tedy 20. a 21. října, kdy dělníci položí nový asfalt ve směru do centra města na mostě Generála Pattona.