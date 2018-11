Nové vedení radnice opět dává šanci na zklidnění provozu v centru Plzně

Výraznější šance na zmírnění provozu na silnicích ve středu Plzně může souviset mimo jiné s plánovaným obsazením funkce náměstka primátora pro dopravu a životní prostředí. Podle dohody zástupců nové koalice ANO, ODS, TOP 09 a ČSSD má totiž připadnout šéfovi plzeňské TOP 09 Michalu Vozobulemu.

Komunální politici jeho strany se dosud prezentovali jako zastánci omezení osobní automobilové dopravy v centru města. Tomu by změna dala příjemnější ráz.

Michal Vozobule prohlásil, že je přesvědčený, že by se provoz na Americké třídě omezit měl.

„Samozřejmě na tom budu pracovat. Ale je třeba, aby o tom byli přesvědčení také koaliční partneři,“ prohlásil Michal Vozobule. Ten má i další představu, jak provoz v centru Plzně zmírnit.

„Myslím, že by se mohl uzavřít pro auta průjezd po západní straně náměstí Republiky. To je možné celkem bez problémů udělat. Budeme to řešit,“ uvedl Vozobule.

A jak se na možnost omezení automobilové dopravy v centru dívá plzeňský lídr ve volbách vítězného hnutí ANO Roman Zarzycký?

„Slibovali jsme občanům, že zahájíme seriozní diskusi o tom, jak mají být využité hlavní tepny, jako jsou Klatovská a Americká. Je třeba o tom debatovat,“ sdělil Roman Zarzycký, který se má stát prvním náměstkem primátora. Ten zatím nechce říct, zda se sám přiklání ke zklidnění dopravy na Americké třídě.

Pavel Šindelář z ODS, který má pokračovat ve funkci technického náměstka primátora, má představu jasnou. Je pro omezení provozu na náměstí i na Americké třídě.

„Jednoznačně souhlasím se zklidněním dopravy na náměstí Republiky. Je možné omezit nejen provoz na západní, ale i na východní straně, kde by se zachoval průjezd autobusů dopravních podniků. A zůstala by tam možnost vjezdu pro dopravní obsluhu, jako je například zásobování,“ konstatoval Šindelář.

U Americké třídy se přiklání k tomu, aby byl pro osobní auta uzavřen Wilsonův most přes Radbuzu, kde by zůstala veřejná doprava. Šindelář upozornil, že Wilsonův most bude muset být v příštím roce uzavřený, protože se bude opravovat zvlněná dlažba. „Po dokončení by se na most už auta vrátit nemusela,“ konstatoval.

Pavel Šindelář má navíc představu, že by se mohly změnit i dosavadní provozní poměry v části Americké třídy mezi Mrakodrapem a křižovatkou na Klatovské třídě.

Radnice slibovala zásadní zklidnění dopravy od devadesátých let

„V evropských městech je u některých komunikací běžné, že se z nich o víkendech stávají pěší zóny. Myslím, že společně s uzavřením mostu pro osobní dopravu by na takovém principu mohl být postavený dobrý kompromis pro část Americké třídy,“ prohlásil Šindelář.

Plzeňská radnice slibovala zásadní zklidnění provozu na Americké třídě od 90. let. Dokonce tím zdůvodňovala demolice domů v ulici U trati a více než miliardovou investici do vybudování nové široké silnice.

Nejlepší příležitost k omezení osobní automobilové dopravy se nabídla po zhruba rok trvající rekonstrukci horní části Americké třídy v letech 2008 a 2009, kdy po ní auta neprojížděla. Většina zastupitelů však pro zklidnění odmítla zvednout ruku.

Byli proti, přestože odborné instituce magistrátu omezení provozu doporučily a navíc je požadovalo i vedení dopravních podniků.

Znovu se o možném zklidnění Americké třídy jednalo v roce 2014, kdy byl Wilsonův most uzavřen v důsledku rekonstrukce. Omezení dopravy tehdy znovu neprošlo.