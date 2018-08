Účetní zpronevěřila dobrovolným hasičům statisíce, peníze půjčila dívce

Prázdnou kasu našli v závěru loňského roku členové Krajského sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v Plzeňském kraji, které zaštiťuje dobrovolné hasiče v obcích. Přitom v ní mělo být téměř 800 tisíc korun. Za zpronevěru peněz postavil státní zástupce před soud Renatu Vídršperkovou, která hasičům vedla účetnictví.

Obžalovaná před soudem uvedla, že hasičské peníze půjčovala jedné z chovanek dětského domova Patricii, kde dříve sama pracovala. Nejprve si žena peníze půjčovala od svého tehdejšího zaměstnavatele. Protože ji ale tlačil čas a dluh splácela penězi vypůjčenými jinde, nakonec sáhla na finance hasičů.

„Když s dětmi z dětského domova chodíte do školy, do tanečních, na svatby, chcete jim pomoci. U Patricie jsem udělala chybu, ale ona jednu dobu nocovala pod mostem. Sháněla jsem jí i azylové bydlení,“ sdělila Vídršperková.

Sama Patricie v přípravném řízení potvrdila, že peníze si od Vídršperkové vzala, a nevrátila je. Dohromady šlo o 930 tisíc korun.

Obžalovaná v současné době pracuje jako vychovatelka a zaměstnavatel ji chválí. I to je podle soudu jeden z důvodů, proč žena odešla od Okresního soudu Plzeň-jih jen s podmíněným trestem, i když jí hrozil až osmiletý trest. Pokud v následujících třech letech poruší podmínku, bude muset nastoupit na 2,5 roku do vězení.

Žena už splácí hasičům zpronevěřené peníze

Dosud netrestané ženě ale přitížilo, že zpronevěru spáchala s rozmyslem, výběry peněz dělala opakovaně. Nakonec loni v listopadu odevzdala účetnictví i platební kartu a hasiči jí zablokovali přístup do internetového bankovnictví. To už ale na hasičském účtu zbylo jen 57 korun. Podle spisu zmizení peněz z účtu přispělo i to, že vedení Krajského sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v Plzeňském kraji účetní téměř nekontrolovalo.

Na soud se přišel podívat i dobrovolný hasič Jan Kralovec. „Je to pro dobrovolné hasičstvo tragédie, mně to strašně mrzí. Naštěstí jsme i přes tento případ získali od krajského úřadu v Plzni dotace na činnost,“ řekl.

Vídršperková u soudu uvedla, že ji vše moc mrzí, že si našla další brigádu, aby mohla peníze rychleji splatit. Uvedla, že ji rodina podporuje, proto také 300 tisíc korun už splatila, na dalších 489 903 korun má splátkový kalendář.