Nejstarší z mladých lupičů zabijáků dupal oběti na hlavu, dostal 10,5 roku

Státní zástupce pro obžalovaného požadoval 11 let vězení. Naopak jeho obhájce trest pod hranicí deseti let.

„Polehčující okolností bylo to, že jednal v podnapilosti a upřímně svého činu litoval. Do té doby byl také bezúhonný a v době, kdy k loupeži došlo, mu bylo devatenáct let, tedy u hranice plnoletosti,“ vysvětlil obhájce.

„Čin byl proveden razantně až brutálně. Napadeného muže doslova ukopali,“ zdůvodnil výši trestu soudce Martin Kantor.

Podle něj ale nebyl důvod dávat trest při horní hranici sazby. „Obžalovaný nebyl dosud trestán, neměl ani žádný přestupek, a čin spáchal v době, kdy byl krátce zletilý,“ dodal soudce.

Kromě trestu ve věznici s ostrahou s mírnějším režimem musí obžalovaný zaplatit pohřební službě patnáct a půl tisíce korun za převoz mrtvého cizince na Ukrajinu.

Otce mrtvého muže, který požadoval jako náhradu škody za nemajetkovou újmu nejméně šest set tisíc korun, soudce odkázal na občanskoprávní řízení. „Nebylo doloženo, k čemu přesně byla částka požadována,“ dodal Kantor.

Za loupež hrozilo obžalovanému vězení v délce až osmnácti let. Po vynesení rozsudku se Danko v soudní síni okamžitě odvolal. Státní zástupce si ponechal lhůtu, verdikt proto není pravomocný.

„Mrzí mě, jak to v Dobřanech dopadlo,“ řekl soudci Patrik Danko.

Ten si spolu s dalšími třemi mladíky vyhlédl v dobřanském baru opilého devětadvacetiletého Nazara K. z Ukrajiny loni 10. září večer. Cizinec osazenstvu baru platil tvrdý alkohol, jednomu ze čtveřice věnoval i pět set korun, aby mohl hrát automaty.

Parta se pak rozhodla, že Ukrajince připraví o peníze. Vylákali ho ven pod záminkou, že na něj u školy čeká dealer marihuany.

Podle obžaloby cizince na zem srazil sedmnáctiletý Slovák a spolu s Patrikem Dankem ho opakovaně napadali údery pěstí a kopy do hlavy a krku. Danko poškozenému vícekrát dupl na hlavu.

Cizinci vzali batoh, ve kterém měl doklady, elektronickou cigaretu a peněženku s ukrajinskou měnou.

Danko po napadení uprchl do Velké Británie. Letos v březnu ho v přístavním městě Dover chytili a do Čech dopravili v dubnu.

V Anglii zatkli mladíka v souvislosti se smrtí Ukrajince (6. dubna 2018)

VIDEO: V Anglii zatkli mladíka z Dobřan v souvislosti s násilnou smrtí Ukrajince Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

V partě útočníků byl i patnáctiletý kluk, ten nebyl kvůli nízkému věku trestně odpovědný. Druhý mladistvý obžalovaný dostal deset měsíců vězení s podmínečným odkladem na zkušební dobu dvou let.

Mladistvý Slovák M. Š., kterému bylo za necelé dva týdny po útoku osmnáct let, dostal tříletý trest, který si již odpykává a po propouštění z vězení bude z České republiky vyhoštěn. Na Slovensku má podle svých slov družku a dvě děti.

Na závěr líčení s Dankem přišel také bratr obžalovaného. „Byl to strašně hodný kluk. Vždycky pracoval, třeba na stavbách. Ale dostal se do špatné společnosti,“ řekl pro MF DNES.

Své dvojče chtěl v soudní síni pozdravit. Soudce mu dal půl minuty. Když chtěl bratra obejmout, nebylo mu to dovoleno.

V Plzni soudí muže dopadeného v Anglii za smrt cizince (17. září 2018)