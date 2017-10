Divočákem napadený myslivec letěl čtyři metry. Do lesa chodit nepřestane

Poraněné divoké prase mělo v sobě tolik síly, že nabralo Pavla Jeslínka z přeštického mysliveckého sdružení a ten letěl vzduchem až čtyři metry. „Ani v nejhorších snech by mě nenapadlo, že se mi může něco takového stát,“ přiznal myslivec.

Pavel Jeslínek se vydal spolu s kolegy v neděli odpoledne na hon do okolí Přeštic. Zhruba dva kilometry od silnice z Přeštic na Vodokrty na něj ve svahu z křoví vyběhlo asi sto šedesát kilogramů vážící rozzuřené prase a poranilo mu obě nohy (psali jsme zde).

„Kdybych byl menší, zaútočil by na břicho. Šlo by mi o život,“ uvedl muž, který je vysoký 197 centimetrů.

Naštěstí se v blízkosti nacházeli další čtyři myslivci, kteří nebezpečné zvíře několika střelami usmrtili. Podle nich byl kňour zhruba dva týdny poraněný na noze, proto byl agresivní a muže napadl. Myslivci odhadli, že do něj narazil kamion. „Chtěl napadnout i dalšího myslivce, ale první rána ho zastavila,“ řekl na nemocničním lůžku plzeňské fakultní nemocnice poraněný muž.

„Byla to výjimečná situace, bylo to strašně rychlé. Moc děkuji svým kamarádům, že mě zachránili. Kdyby prase nezastřelili, mohlo mě napadnout opakovaně. Navíc mě přímo na místě poskytli první pomoc,“ děkoval Pavel Jeslínek, kterého divoké prase za více než třicet let myslivecké praxe napadlo vůbec poprvé.

Ze setkání s divočákem si odnesl hlubokou ránu ve spodní části stehna, která si vyžádala operativní zákrok. „Ránu jsme okamžitě zaškrtili. Přitlačili jsme tepnu, protože jsme měli podezření na tepenné krvácení, potom jsme přiložili další škrtidlo a obvaz,“ popsal záchrannou akci předseda přeštického mysliveckého sdružení Josef Karhan, který v pondělí spolu s dalšími kolegy navštívil nemocného na chirurgii, kam ho hned po ošetření v lese dovezla sanitka.

Jeslínek si v nemocnici poleží ještě pár dní. Zdejší lékaře pochválil za kvalitní péči. „Chtěl bych poděkovat manželce za to, že má se mnou trpělivost. Ale počítat s tím, že přestanu chodit do lesa, určitě nemůže,“ dodal s úsměvem.