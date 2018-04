Kamenosochař tesá nápisy na památník, zhotovení pylonů spěje do finiše

Zhotovení pylonů pro památník Díky, Ameriko! spěje do finále. Kamenosochař Michal Mašek do žulových kvádrů nyní vysekává nápisy a znaky českého lva a americké orlice. „Je to náročné na preciznost i na nervy. V žádném případě nesmím seknout vedle,“ říká řemeslník.