Panattoni chce v Plzni postavit tři velké haly, město i kraj jsou proti

Prohlásili to primátor Martin Zrzavecký a hejtman Josef Bernard z ČSSD.

„Řekl jsem, že naši podporu nemají. Mělo by jít o obrovské nájemní haly na Borských terasách o ploše zhruba 58 tisíc, 56 tisíc a přes 30 tisíc metrů čtverečních,“ uvedl primátor.

Panattoni bude ještě s městem jednat, než začne projekt připravovat a vkládat do něj peníze. „Ale my ty haly nechceme a názor nezměníme,“ řekl Zrzavecký.

Podle hejtmana jsou současným problémem České republiky montovny. „Sice jsme za těch třicet let někam postoupili, ale ten posun je pořád malý,“ uvedl Bernard.

Kraj preferuje inovační firmy, které budou mít vlastní produkt

V zemi je podle něj hodně montoven, ale ztrácí se malé a střední firmy a inovace. „Výstupy z vědy a výzkumu jsou špatné ve srovnání s jinými zeměmi,“ řekl hejtman.

Kraj preferuje inovační firmy, které budou spojovat výrobu a vývoj, dokážou zapojit větší inženýrské kapacity, budou mít vlastní značku a vlastní koncový produkt.

„Tyto projekty určitě podpoříme. Dnes dávat někomu bianco šek - postav tam haly na cokoliv, sklady, montovny - to my nebudeme podporovat,“ uvedl Bernard.

Kraj i město mají ale minimální možnosti bránit stavbě hal na soukromých pozemcích, které jsou podle územního plánu schválené pro výrobu.

Panattoni vlastní průmyslový park ve Stříbře

„Ale na druhou stranu nemusíme podobné projekty podporovat,“ řekl hejtman. Větší firmy podle něj stojí o to, aby se veřejné instituce k jejich záměrům stavěly kladně.

„Souvisí s tím spousta dalších věcí, jako je stavba budoucí infrastruktury, školy, školky. A není tak jednoduché fungovat někde bez podpory kraje nebo města,“ řekl.

Kraj už například nepodpořil výstavbu logistického centra Mercedesu blízko Nýřan u dálnice D5. Šlo by o stovky tisíc metrů čtverečních a práci by tam našlo do 600 lidí, hlavně kvalifikovaných skladníků. O možnosti výstavby Mercedes nyní jedná ve středních Čechách.

Borské terasy na okraji Plzně směrem k dálnici D5 do Německa patří Škodě Investment, kterou nedávno se Škodou Transportation koupila skupina PPF. Majetek převezme poté, co transakci schválí evropský a český úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Panattoni vlastní u D5 průmyslový park ve Stříbře, po Plzni a Boru u Tachova třetí největší v kraji.