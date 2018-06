Byl to vtip, řekl opilec, který chtěl své potomky dát do dětského domova

Policistům z obvodního oddělení v Domažlicích v sobotu dopoledne pracovnice dětského domova oznámila, že do zařízení telefonoval anonym.

„Muž říkal, že se nechce starat o své děti, ať si pro ně ihned přijedou a vezmou si je,“ uvedla policejní mluvčí Dagmar Brožová.

Protože měla pracovnice dětského domova o předškoláky strach, požádala policisty o pomoc. Ti záhy zjistili, že telefonní číslo patří pětačtyřicetiletému muži.

Byl to jen žert, tvrdil opilec

Ten si po pár minutách vše rozmyslel a s omluvou, že to byl špatný vtip a nemyslel to vážně, volal do dětského domova znovu. To už ale policisté stáli před jeho dveřmi.

Vtipálek jim vysvětlil, že se před chvílí vrátil z jednoho domažlického baru. Přiznal se, že do domova volal, ale pouze v žertu.

Podle policistů byl muž opilý, odmítl sice podstoupit zkoušku, ale alkohol byl cítit z jeho dechu. Hlídce tvrdil, že děti jsou u jeho přítelkyně. Policisté proto jeho slova ještě ověřili a sourozence na uvedené adrese skutečně našli.

Strážci zákona se případem dále zabývat nebudou, muž se nedopustil přestupku ani trestného činu.