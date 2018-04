Děti do 15 let a důchodci by měli mít MHD zdarma, míní primátor Plzně

S nápadem poskytnout bezplatné cestování po městě více lidem před časem vyrukoval primátor Martin Zrzavecký z ČSSD. Stalo se to nedlouho po tom, co vláda Andreje Babiše oznámila, že v meziměstské veřejné dopravě budou mít slevu 75 procent z ceny jízdného žáci, studenti a senioři.

Někteří konšelé by chtěli stejné slevy zavést i v plzeňské veřejné dopravě a dokonce je v některých případech trumfnout jízdným zdarma. To dnes platí u dětí do šesti let a seniorů nad 70 let nebo invalidů.

Například šéf plzeňské opoziční TOP 09 Michal Vozobule v tom vidí především předvolební rétoriku a snahu se zalíbit. „Je to zvláštní. Pokud něco takového chtěli prosadit, měli na to osm let, po které vedou radnici,“ řekl Vozobule.

Lidé z vedení radnice už probírali, kolik by různé varianty slev a bezplatného cestování město stály. Zřejmě by se jednalo o desítky milionů korun. O ty by si řekli zástupci dopravních podniků jako kompenzaci za snížení příjmů.

Nejvýraznější změnou by mohlo být cestování zadarmo pro děti do 15 let a seniory nad 65 let. To chtějí prosadit především sociální demokraté. Koaliční občanští demokraté se k nápadu vyjadřují zatím zdrženlivě.

Náměstek primátora pro dopravu Petr Náhlík z KDU-ČSL připouští, že za určitých okolností by se okruh lidí cestujících zadarmo rozšířit mohl.

Primátor Martin Zrzavecký má poměrně jasno. Do 15 a nad 65 let by byl pro cestování zdarma. „Je to k diskusi a bylo by to politické rozhodnutí. Myslím, že město na to má,“ prohlásil.

Tvrdí, že v případě kategorie cestujících do 15 let by se ulevilo rodičům a navíc by odpadly problémy s vymáháním pokut od nejmladších černých pasažérů. „A exekuce kvůli tomu by to definitivně odbouralo,“ sdělil Zrzavecký.

Peníze na vyrovnání poklesu jízdného se musí někde najít

Ani se snížením hranice pro cestování zdarma z nynějších 70 na 65 let nemá problém. „Pravděpodobně dost těch lidí už nebude pracovat a dejme jim šanci jezdit veřejnou dopravou ve městě zadarmo,“ řekl.

Zástupci ODS, nejsilnějšího koaličního partnera sociálních demokratů na radnici, z primátorova nápadu nadšení nejsou. „Každou slevu musí někdo zaplatit. Zatím ještě přesně není jasné, s jakými variantami nových sazeb sociální demokraté přijdou a co se bude týkat předplatného a co jednotlivého jízdného,“ vysvětluje radní David Šlouf z ODS.

Tvrdí, že si umí představit zlevnění na čtvrtinové sazby jízdného pro studenty a seniory. Ty by se podle Šloufa měly týkat pouze předplatného. „Ale peníze na vyrovnání poklesu příjmů z jízdného se někde musí najít. Aby se náhodou nestalo, že zlevníme jízdné, a pak budeme třeba zvedat daň z nemovitosti,“ konstatoval.

Ekonomický náměstek primátora Pavel Kotas tvrdí, že cestování zdarma do 15 a nad 65 let by se městu příliš neprodražilo. „Budeme se o tom ještě bavit. U dětí by se jednalo o výpadek kolem deseti milionů korun, což není tak veliká částka. U seniorů by to mohlo být víc, ale ještě to nemáme spočítané. Budeme o tom jednat se zástupci dopravních podniků,“ konstatoval.

Připomenul, že dopravákům posílá radnice ročně na provoz zhruba 900 milionů.

Petr Náhlík upozornil, že radnice a Plzeňský kraj dlouho pracovaly na sjednocení systému slev. „Dovedu si představit, že děti do 15 let budou jezdit v Plzni zadarmo. Ale bylo by dobré to probrat s vedením kraje a se všemi možnými dopady z hlediska efektivity,“ konstatoval Náhlík.