Domovů pro seniory s Alzheimerem je v kraji málo, nemocných přibývá

V Domažlicích vybudovali nový městský domov se zvláštním režimem s kapacitou 24 lůžek. Jak říká ředitelka zařízení Hana Hrušková, sotva domov otevřeli, už poptávka výrazně převyšuje nabídku.

Okruh zájemců je totiž velký. Zájem mají třeba i lidé z Klatov, kde tolik potřebné zařízení zatím není. A když město požádalo ministerstvo práce a sociálních věci o dotaci na přestavbu bývalé klatovské porodnice vedle zdejší nové nemocnice, dotace přidělena nebyla.

Domažlické zařízení vzniklo opravou budovy bývalých jeslí v Benešově ulici. Práce byly zahájeny v říjnu 2016. „Vzhledem k tomu, že město koupilo ještě vedlejší pozemek s rodinnou vilou, počítáme v budoucnu ještě s dalším rozšířením kapacity domova a nabídkou další řady služeb,“ uvedl starosta Domažlic Miroslav Mach.

Podle Hruškové to bude potřeba. „Žádostí je totiž moc,“ konstatovala ředitelka. Prvních osm seniorů zde přijmou už příští týden.

Přijímají jen lidi starší 65 let, ale průměrný věk v žádostech je kolem osmdesátky. Jejich rodinám se uleví, protože dosud byli zdejší senioři s demencemi třeba v Plzni, v Černovicích, ve Kdyni či v Letinech a pro rodiny bylo obtížné za příbuznými dojíždět.

„Navíc, když jsou senioři bez návštěv v cizím prostředí, kde jsou sestry, které nemluví chodským nářečím, je to pro ně těžké,“ popsala Hrušková.

Po rozšíření zařízení by mělo vzniknout dalších 16 až 17 lůžek. Ředitelka připomněla, že demence mají čtyři stupně a v Domažlicích budou přijímat lidi i nejtěžšími formami.

„Budeme se snažit s lidmi pracovat a podporovat jejich fyzickou aktivitu tak, abychom zpomalili nástup vyšších stádií demence, kdy už lidé nemohou chodit,“ uvedla Hrušková.

Přestavba klatovské porodnice spolkne 140 milionů korun

Z otevření domažlického domova mají radost i v Klatovech. I zdejší lidé s demencí se totiž ubytovávají třeba až v daleké Plzni. „Když se najde místo v Domažlicích, bude to pro naše seniory přijatelnější než dojíždět do Plzně,“ uvedla ředitelka Městského ústavu sociálních služeb v Klatovech Alena Kleinerová. Ta lituje, že nebyla schválena žádost města o dotaci. Město se ale nevzdá a žádost podá znovu.

V zařízení by mělo být 48 lůžek. Na přestavbu porodnice bude potřeba 140 milionů korun, přes 60 milionů by měla pokrýt dotace. „Je to záležitost příštího volebního období,“ dodal již dříve místostarosta Klatov Václav Chroust.

„Maminky dnes rodí později. Dcery nebo synové proto bývají ještě v produktivním věku, když se musí starat zároveň o svoje děti i o své rodiče, což je velmi těžké,“ dodal místostarosta.

Nemocných bude stále přibývat

Jeden z největších domovů se zvláštním režimem v Plzeňském kraji byl postaven v roce 2016 v Plzni u bývalé papírny. Zařízení loni v dubnu od původního vlastníka převzal renomovaný rakouský majitel mnoha zařízení pro seniory v Rakousku i Česku – firma Senecura.

„Ze stovky míst pro lidi s demencemi je zde ještě pár volných,“ uvedl ředitel Tomáš Černický. I on potvrdil, že další zařízení budou muset vzniknout, protože nemocných bude se stárnutí populace dále přibývat.

Domov se zvláštním režimem připravuje i plzeňská radnice. Vyrůst by měl ve čtvrti Slovany u Chvojkových lomů. Mělo by zde vzniknout 50 až 60 míst.

Náměstek hejtmana pro sociální oblast Zdeněk Honz již dříve uvedl, že lůžek v domovech se zvláštním režimem je málo. Proto je podle něj každá nová investice pozitivní událostí.

„Vycházím z čekacích dob v krajských zařízeních. Například v domově se zvláštním režimem v Tachově se čeká zhruba dva měsíce, zatímco v tamním domově pro seniory jsou to dva až tři týdny,“ popsal Honz.