Vyboulená D5 je srovnaná, auta se na úsek vrátí možná už o víkendu

Ve středu večer stavbaři speciálním betonem zalili kovovou konstrukci ve vybourané části dálnice D5 na 98. kilometru.

Právě tam se před týdnem zvedly a popraskaly betonové desky, po kterých jezdí auta. Mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl řekl, že v ideálním případě by se doprava mohla vrátit na opravený úsek v závěru víkendu.

„Vzorek betonu použitého při opravě dálnice podstoupí v sobotu test v laboratoři. Pokud vydrží předepsaný tlak, stavbaři v dálniční desce vyřežou dilatační spáry, obnoví se vodorovné dopravní značení a překontrolují i svodidla. Pokud by vše šlo podle nejvíce optimistické varianty, doprava by se mohla do opraveného úseku vrátit v závěru víkendu,“ řekl Jan Rýdl.

Betonový povrch dálnice D5 ve směru na Rozvadov se na 98. kilometru náhle vzedmul ve čtvrtek 31. května odpoledne. V řádu desítek minut se tam v průběhu odpoledne vytvořil až deset centimetrů vysoký hrb napříč celým dálničním pásem.

Silničáři společně s policisty nejprve v místě snížili rychlost na 80 a 60 kilometrů v hodině, v pravém jízdním pruhu nerovnost zbrousili a celou noc místo nepřetržitě sledovali.

Druhý den dopravu převedli obousměrně jen do neporušené části dálnice. Auta tak kvůli poškozeným 11 metrům vozovky jezdí pět kilometrů osmdesátkou po polovině dálnice.

Zvednutí betonů zavinila voda, po dešti protekla dilataci

V sobotu 2. května stavbaři rozpraskané betonové desky vybourali a specialisté určili, že nečekané zvednutí vozovky způsobila voda po přívalových deštích, která se nedokonale utěsněnou dilatační spárou mezi betony dostala až do podloží. Následná reakce pod povrchem vytvořila tak velký tlak, že nadzvedla betonové desky.

Stavbaři vybourali část betonu o velikosti 11 krát 11 metrů. Dohromady odstranili šest desek a šli do hloubky 27 centimetrů.

Stavbaři opravují vyboulenou dálnici na Plzeňsku (5. června 2018)

VIDEO: Stavbaři opravují vyboulený úsek D5 na Plzeňsku Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Nejprve opravili podloží, pak z ocelových sítí a profilů vybudovali zpevňující konstrukci. Navíc nově osadili i takzvané kluzné kotvy, které už neumožní novým deskám pohyb proti sobě.

Před více než dvaceti lety, kdy stavbaři budovali dálnici mezi Sulkovem a Rozvadovem, se tato technologie ještě nepoužívala. Dnes ji silničáři využívají i při modernizaci dálnice D1.

Po dálnici D5 kolem 100. kilometru za den projede až 30 tisíc vozidel, po dálnici D1 je to i trojnásobně víc. Podle Rýdla je takovéto zvednutí betonů na této části dálnice D5 něčím zcela výjimečným.

Před osmi lety se v létě vyboulila dálnice na 122. kilometru stejné dálnice, ale ve směru do vnitrozemí. Tam to ale bylo na přechodu betonového a asfaltového povrchu dálnice.

U Blatnice se vyboulila dálnice D5 (1. června 2018)