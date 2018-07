Chcete rozšířit zónu v Ostrově? Postavte obchvat, vzkazují Kostelečtí

Další objekty v Panattoni Parku v Ostrově u Stříbra se mají stavět při levé straně silnice z Ostrova na Heřmanovu Huť.

„Rozvoj v této oblasti budeme blokovat, dokud nebude vybudován obchvat Ostrova, odkud je nutné odklonit kamionovou dopravu. Obcí totiž vede úzká silnice, která není stavěná na kamiony, a kvůli nim zde vznikají nebezpečné situace,“ popsal starosta Kostelce František Trhlík, v jehož katastru průmyslová zóna je.

Pavel Sovička, generální ředitel Panattoni Europe pro Českou republiku a Slovensko, uvedl, že by nebylo spravedlivé, aby obchvat budoval developer.

„Nákladní doprava, která projíždí Ostrovem, je totiž tranzitní a z drtivé většiny není generována průmyslovou zónou. Dle sčítání dopravy, které provádělo Ředitelství silnic a dálnic i naši projektanti, zóna generuje na průjezdu obcí pouze jeden kamion a 23 nákladních vozidel denně. Přesto chceme obci pomoci zlepšit kvalitu života pro místní občany, protože dlouhodobě ctíme zásadu, že průmyslová zóna přilehlému okolí nesmí škodit, ale prospívat,“ sdělil Sovička.

Proto podle něj developer financoval projektovou dokumentaci obchvatu Ostrova, kterou nedávno dokončil a předal ji obci. „Zpracovali jsme ji ve spolupráci se společností Accolade, která s námi připravuje území pro realizaci dalších záměrů,“ sdělil Sovička.

Starosta Kostelce odpověděl, že obec na obchvat peníze nemá a že pokud developer usiluje o další rozvoj v průmyslové zóně, bude muset silnici vybudovat nebo na ni alespoň přispět.

Ostrovu u Stříbra chce od kamionů ulevit také kraj

Podle Trhlíka to bude minimálně krajská silnice druhé třídy. „Pokud je to krajská komunikace, tak je to o tom, že kraj ji bude budovat jen ve chvíli, když to bude mít význam nejen pro konkrétní obec. Jinak bychom měli 501 obchvatů,“ popsal náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje, fondy Evropské unie a informatiku Ivo Grüner.

Připomněl, že obchvat Ostrova je zvláštní případ, protože do výrobního centra přijíždí celá řada kamionů. „Proto bychom chtěli obci pomoci,“ uvedl Grüner.

Kraj chce podle něj pomoci i obcím v okolí nedalekých Nýřan, kde kvůli mnoha průmyslovým zónám, ale i připravované hale u Přehýšova, hrozí povodně jak v Nýřanech, kudy tečou tři potoky, tak v Heřmanově Huti.

Právě ta je první obcí, kam jezdí hasiči pumpovat vodu ze sklepů. „S obcemi jednáme. Zatím jsme se domluvili, že připravíme studii rozvoje tohoto území, a obce musí říci, co tam chtějí vybudovat, jestli tam například chtějí mít protipovodňové poldry,“ popsal Grüner.

Starosta Nýřan Jiří Davídek sdělil, že stavby dalších hal v okolí jsou problém. „Proto Nýřany už jejich budování zastavily před osmi, deseti lety,“ popsal starosta.