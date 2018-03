Kvůli opravám na D5 mezi Plzní a Rozvadovem čekají řidiče komplikace

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) vysoutěžilo opravy asfaltu na mostech mezi Plzní a Rozvadovem, k tomu ještě nový povrch na bývalém rozvadovském dálničním hraničním přechodu, ale i mezi Sulkovem a velkým dálničním mostem u Dobřan.

Vedoucí odboru správy dálnic Ředitelství silnic a dálnic Jan Hoření řekl, že unikátní bude oprava mezi Svatou Kateřinou a hranicí s Německem v Rozvadově.

„Po betonovém povrchu dálnice D5 mezi Plzní a Rozvadovem jezdí auta dvacet let. Všude jinde opravy takového povrchu řešíme novými betonovými deskami, z nichž každá má sílu téměř 30 centimetrů. Z testování této dálnice ale víme, že poruchy jdou v betonu jen několik centimetrů pod povrch. Proto u Rozvadova odfrézujeme beton jen do třetiny síly desky a odfrézovanou část nahradíme asfaltovým povrchem. Používá se to i v Německu,“ uvedl Jan Hoření k opravě, která začne v dubnu.

Životnost takového povrchu podle něj není jako u nové betonové vozovky, ale oprava touto technologií je rychlejší a také levnější. Zakázku vysoutěžila firma Eurovia.

Mezi Heřmanovou Hutí na severním Plzeňsku a Novou Hospodou na Tachovsku budou stavbaři v průběhu jara měnit asfaltový povrch na osmi mostech. Pokud jsou přejezdy mezi mostem a tělesem dálnice nerovné, opraví i ty. Vítězem tendru se stal Strabag.

Ještě na jaře se společnost Berger pustí do obnovy asfaltového koberce na obchvatu Plzně v okolí Nové Vsi, konkrétně mezi Sulkovem a dálničním mostem přes řeku Radbuzu. Ve čtyřkilometrovém úseku dostanou nový koberec oba směry.

Auta po této části obchvatu jezdí od prosince 2003. I když asfaltový povrch v úseku vypadá nepoškozeně, podle Jana Hořeního z ŘSD je nejvyšší čas na jeho obnovu.

Opravy u Černic a Letkov budou dražší

„Pokud opravu uděláme letos, stačí vyměnit jen obrusnou vrstvu silnou od čtyř do pěti centimetrů. Z měření vyplývá, že podložní vrstvy jsou nepoškozené. Tahle oprava bude rychlá a zároveň poměrně levná. Stejně to dělají například v Nizozemí nebo Francii. Pokud bychom letos nový asfalt u Sulkova neudělali a nechali povrch ještě dva tři roky, poškození se dostanou i do spodnějších vrstev, jak tomu je u Černic nebo Letkova. Tam budeme muset jít při opravách hlouběji, i 13 centimetrů. Taková oprava bude samozřejmě dražší,“ vysvětlil Jan Hoření.

Ve druhé polovině roku dálničáři počítají s celkovou opravou dálnice od Heřmanovy Huti do Ostrova ve směru na Rozvadov i tři a půl kilometru dlouhý úsek kolem Rokycan ve směru na Prahu.

Navíc za pár dnů začne rekonstrukce dálnice D5 od jejího nultého kilometru v Praze k Rudné ve směru na Plzeň.