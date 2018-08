Stranický kolega z ČSSD podal trestní oznámení na primátora Plzně

Trestní oznámení podal Aleš Hess koncem srpna. Jako první na to upozornil portál Novinky.cz.

Na počátku sporu obou politiků byla sociální síť Facebook, kde v uzavřené skupině zhruba šedesáti členů ČSSD proběhla debata, při níž Martin Zrzavecký napadl Hesse. Ten se bránil tím, že požádal policii o prošetření, zda se nestal trestný čin.



Část facebookové komunikace získal deník Právo. Hess se v ní ptá, proč členové okresního výkonného výboru neznají volební program a nefunguje jim před volbami web.

Zrzavecký mu odpověděl, že kampaň dělá už osm let. „Ty a ty tvé prů..ry nás stály mnoho úsilí. Jak si můžeš dovolit nás kritizovat? Tvé machinace s pojištěním v Rokycanech, kšefty s byty a přetočené tachometry tebou prodaných aut,“ napsal Zrzavecký.

Jsem šokován tím, jakým způsobem jsem byl napaden, říká Hess

„Věř, že to pro tebe nebude příjemné. Je to pár let, co jsem zabránil Pavlu Kotasovi (ekonomický náměstek primátora za ČSSD, pozn. redakce), aby ti namlátil. Byla to chyba. Možná to mělo být výchovné,“ vzkázal navíc Zrzavecký Hessovi.

Hess MF DNES sdělil, že trestní oznámení podal poté, co se facebooková komunikace dostala ven a lidé se ho na ni začali ptát. Dodal, že je velmi šokován tím, jakým způsobem byl napaden a dokonce písemně.

„Jsem obyčejný malý člověk, co se neživí politikou a nemá žádný právní tým. Ale i malý člověk jako já má právo na důstojnost a solidní komunikaci, šokovalo mě to a zklamalo,“ uvedl Hess.

Na otázku, zda se informace Zrzaveckého o machinacích či kšeftech zakládají na pravdě, odpověděl, že na něj přišel v roce 2013 anonym, který se ho snažil poškodit.

„A když někdo využívá anonym pro nějakou komunikaci, je to pro ně absolutní dno,“ sdělil Hess.

Zatím není jasné, jak kauzu bude strana řešit

„Pan Zrzavecký používá formulaci, že bych měl být fyzicky napaden. Vzhledem k tomu, že jsem byl nedaleko svého domu fyzicky napaden, tak se mi ta formulace opravdu nelíbí,“ podotkl Hess s tím, že se nepřišlo na to, kdo za útokem stál.

Zrzavecký sdělil, že napětí mezi oběma stranami existovalo delší dobu. Oba politici prý měli dlouhodobě rozdílné názory na chod sociální demokracie, města i obvodů.

„Aleš Hess se rozhodl jít touto cestou, asi mu nevyhovuje ani místo na kandidátní listině. Z organizace sociální demokracie, odkud je, odešli lidé, kteří se pak objevili na kandidátkách jiných politických subjektů,“ řekl Právu Zrzavecký.

Zatím podle něj není jasné, jak bude strana kauzu řešit. „Před volbami to poškozuje celou sociální demokracii,“ dodal Zrzavecký.

Hess však odmítá, že by důvodem podání podnětu policii bylo to, že je na sedmém místě kandidátky. „Já jsem hrdý na to, že jsem na kandidátce. I kdybych byl na 33. místě, budu rád, že tam jsem,“ uvedl Hess, který na Facebooku vyjádřil nesouhlas s tím, aby ČSSD vstupovala do vlády s hnutím ANO.

K otázce poškození ČSSD před volbami sdělil, že v Česku jsme vždy před nějakými volbami. „Za dva měsíce by to bylo těsně po volbách a byl bych nařčen z toho, že hatím povolební vyjednávání,“ sdělil Hess.