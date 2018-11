Soud poslal do vazby devatenáctiletého cizince, který pobodal muže

Soudce Okresního soudu Plzeň-město poslal obviněného do vazby. Existuje totiž obava, že by cizinec mohl utéct a skrývat se nebo v trestné činnosti pokračovat. Za pokus o vraždu mu hrozí až osmnáct let vězení.

Konflikt se odehrál v sobotu krátce před půlnocí na Klatovské třídě v Plzni. Dva muži a jedna žena šli po ulici a míjeli tři cizince. Ti se najednou otočili a bez zjevné příčiny začali oba muže napadat.

„V průběhu potyčky se situace na chvíli zklidnila. Pak ale devatenáctiletý útočník vytáhl nůž a sedmadvacetiletého muže z Karlovarska dvakrát bodl do levé poloviny trupu,“ uvedla krajská policejní mluvčí Markéta Fialová.

S vážným poraněním břicha a hrudníku byl poškozený převezen do nemocnice.

Skupina útočníků se pak dala na útěk. Díky svědkům, kteří slyšeli volání o pomoc a začali podezřelé pronásledovat, se podařilo všechny tři cizince zadržet.

Kromě mladého útočníka kriminalisté zatím nikoho dalšího neobvinili.