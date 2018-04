Brdy lákají turisty na nové trasy, cyklisté vyjedou s mobilní aplikací

„Velkou část tras pro pěší doznačí Klub českých turistů v oblasti Padrťských rybníků, kam se kvůli odstraňování munice do ledna nemohlo,“ řekl odborník na cestovní ruch v Brdech Pavel Čámský.

Doplnil, že pokračování žluté značky povede od zámečku Tři trubky směrem k Padrtím a do Dobříva. To je jedna z nejdelších tras, která se bude nyní značit.

Další trasou je pokračování červené značky od bývalé obce Padrtě směrem přes sedlo pod vrchem Kočkou až po napojení na stávající značku také u zámečku Tři trubky.

„Doznačena bude i modrá trasa, která povede od hořejšího Padrťského rybníka směrem ke Kolvínu, protažená bude v této oblasti i zelená značka,“ popsal Čámský.

Bude se doplňovat i značení na nejvyšší horu Brd Tok, dále přes jeho vrchol povede červená značka. „Počítá se s tím, že časem se z ní stane naučná stezka, pokračovat bude na dopadovou plochu Jordán,“ uvedl Čámský.

Z Příbrami vede zelená značka a počítá se s jejím protažením také do oblasti Toku, konkrétně na Carvánku.

„Každý má v Brdech jiné preference, mě více než Padrťské rybníky oslovují Padrťské pláně, které mi připomínají Šumavu,“ doporučil Čámský.

Šéf Správy Chráněné krajinné oblasti Brdy (CHKO) Bohumil Fišer doplnil, že na pláních se objeví i ovce, které sem pastevci budou vyhánět. Pastevci nejen ovcí, ale i krav budou na dalších více než dvaceti místech po celých Brdech.

Čámský doporučil i výlet na kopec Kočka a okolí. „Fantastické jsou dopadové plochy Tok a Jordán. Protože jsem hlavně milovník kopečků, krásná je procházka přes hřeben začínající od vrchu Praha přes hory malý Tok a Hradiště na vrch Brdce a na bývalou myslivnu Bor,“ popsal Čámský.

Manažer destinační agentury Brdy a Ekologického centra Orlov Luboš Gardoň uvedl, že lidé mají zatím obavu do Brd vyrazit. Návštěvnost za loňský rok správa CHKO odhaduje o patnáct procent vyšší než v době vojenského újezdu, kdy byl sice do prostoru vstup zakázán, ale místní sem stejně chodili. Fišer odhadl, že loni do Brd zavítalo asi sto tisíc lidí.

„Aby se návštěvnost zvýšila, vydali jsme ve spolupráci s Plzeňským krajem mapu. Letos připravujeme novou edici, která vyjde v květnu a bude obsahovat aktuální turistické značení a navržené cyklotrasy, které budou doznačované v průběhu letošního a příštího roku,“ sdělil Gordoň.

Bude to dalších téměř 140 kilometrů nových cyklotras, které přibudou k těm v okrajových částech, které byly vyznačené v roce 2007.

Destinační agentura Brdy na letošní sezonu připravila i tématické komentované prohlídky přírodních zajímavostí pro cyklisty i pěší.

„Aby lidé neměli obavu, že někde zabloudí. Od 4. května budou termíny na stránkách agentury a lidé se budou moci přihlásit,“ podotkl Gardoň, který prý po zrušení vojenského újezdu nesdílel nadšení, že z Brd bude Václavák.

Novinka letošní sezony - komentované procházky

„Věděli jsme, že je zapotřebí připravit podpůrný infrastrukturní systém v okolí v podobě třeba ubytování, které je tu nedostatečné, když byly střední Brdy devadesát let uzavřené,“ popsal Gardoň.

„Žádná rodina s malými dětmi přece nepůjde na třicetikilometrový pochod. Proto připravujeme třeba krásnou romantickou komentovanou procházku z Neřežína na zříceninu hradu Valdek, kde se lidé cestou dozví spoustu zajímavých věcí a ujdou tři kilometry. To by mělo lidi nalákat, aby přijeli znovu,“ přiblížil manažer.

Na komentované vycházky se podle něj vyráží třeba i ze Skořic, ze Spáleného Poříčí a dalších míst v okolí celé CHKO.

Kvůli tomu, že zatím nejsou vyznačené v centrální části cyklostezky, destinační agentura připravila i aplikaci, která bude od 4. května ke stažení na Google store a na webu idos. Obsahovat bude třicet výletů pro cyklisty a stejný počet i pro pěší.

„Zájemci si je budou moci stáhnout jako aplikaci a s mapou ve verzi offline budou moci vyrazit do terénu. Odkaz bude na stránkách Destinační agentury Brdy. Chtěli jsme přiblížit území, které je neznámé i okolním městům a obcím,“ sdělil Gardoň.

Krása Brd (6. března 2017)